Grande Fratello, i concorrenti comunicano tra loro con un codice segreto: sul web spopola una teoria!

Gossip TV

Nella casa del GF, spesso i concorrenti hanno cercato di eludere le telecamere per parlare indisturbati e sul web ha iniziato a circolare una curiosa teoria!

In questa edizione del Grande Fratello, spesso, la regia è intervenuta a censurare diversi argomenti e non sono mancati i richiami ai concorrenti perché, spesso, si sono lasciati andare ad affermazioni non molto consone alla linea del programma di Canale5.

Grande Fratello, i concorrenti usano un codice segreto per comunicare tra loro?

Ma, stando a ciò che hanno notato i fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, sembra che i gieffini abbiano trovato un sistema per comunicare tra loro senza che la produzione debba intervenire. Il sistema si baserebbe su una serie di colori da usare per segnalare se un argomento è taboo o meno.

I fan hanno notato questo particolare in occasione di un video in cui Anita, Rosy Chin e Fiordaliso parlavano dell'uscita di Beatrice Luzzi. L'attrice ha deciso di uscire momentaneamente dal programma, in seguito a un delicato intervento che suo padre ha subito e che l'ha portata a lasciare in fretta e furia il programma. Mentre Anita Olivieri commentava l'uscita dell'attrice, ammettendo che non riusciva a pensare alla trasmissione senza di lei. Nel video, inaspettatamente, Rosy Chin esclama: "Ragazze, giallo..." per avvertire le altre gieffine che non conveniva proseguire lungo quella strada.

La stessa cosa è accaduta anche tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero, mentre parlavano di Beatrice Luzzi, il bidello ha chiesto all'ex concorrente di Temptation Island quale fosse il suo colore preferito e quest'ultima ha risposto che è il nero. Secondo diversi fan, questo è un sistema di comunicazione segreto tra i concorrenti, per poter liberamente parlare tra loro e non essere così censurati.

Su X, infatti, alcuni fan hanno raccolto alcuni momenti in cui i gieffini usano i colori e hanno commentato così:

"Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L'ha fatto Rosy con Anita dicendo semplicemente giallo e Giuseppe con Perla chiedendole che colore le piace mentre parlava dell'uscita di Beatrice!"

Comunque usano i colori ogni volta che si sta affrontando un tema censurato

Tipo qua Rosy dice giallo

E prima Giuseppe dice a perla quale colore ti piace e lei nero quando P stava parlando di Bea#grandefratello #luzzers https://t.co/K9xylvvNMC — . (@wujucrav1) December 21, 2023

Scopri le ultime news su Grande Fratello