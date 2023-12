Grande Fratello, Anita Olivieri commenta l'addio di Beatrice Luzzi: "Non immagino il programma senza di lei" [VIDEO]

Gossip TV

L'addio di Beatrice Luzzi al GF ha lasciato senza parole tutti i gieffini, compresa Anita Olivieri. Ecco come ha commentato la situazione!

La decisione di Beatrice Luzzi di abbandonare la Casa del Grande Fratello ha lasciato senza parole non solo il pubblico, ma anche i gieffini, sebbene non fosse la prima volta che l'attrice ammetteva di volersene andare e che non tollerava più l'atmosfera tossica che si era creata nel reality di Canale5.

GF, Anita Olivieri malinconica dopo l'addio di Beatrice Luzzi: "Il programma senza di lei non è lo stesso"

I motivi che hanno spinto Beatrice Luzzi a lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini non sono ancora stati chiariti, anche se non sono mancate già le prime indiscrezioni. Sembra certo, però, che l'addio in questione sia solo momentaneo e che la gieffina farà ritorno nella trasmissione. Tuttavia, in attesa di scoprire dalla diretta interessata cosa l'ha spinta a questa drastica scelta, in Casa tra gli inquilini c'è chi cerca di capire cosa sia successo e perché Beatrice Luzzi abbia deciso di abbandonare il gioco.

A commentare la situaizone, nel corso di queste ore, erano Fiordaliso e Anita Olivieri, in camera da letto. Mentre la cantante si diceva dubbiosa del ritorno effettivo di Beatrice Luzzi, la concorrente nip ha espresso la sua ferma convinzione di vederla tornare al più presto:

"Ragazzi, secondo me, torna. Come fanno a fare 'sta cosa. Il programma senza Bea! Non riesco a immaginarlo senza di lei"

Anche Rosy Chin è intervenuta, chiedendo però a entrambe di non riaprire l'argomento, proprio in virtù dell'assenza dell'attrice. Sui social, se i fan non si sono meravigliati per le parole di Fiordaliso, con cui Beatrice ha stretto un bel rapporto di amicizia e fiducia, di diverso avviso sono invece su Anita Olivieri. Dopotutto, la nip è stata protagonista, in moltissime occasioni, di scontri con l'attrice, come dimostra anche un video realizzato dai followers di Luzzi che mostra tutte le volte che Anita ha sparlato della loro Bea.

Anita: "Come fanno a fare il programma senza Bea?? Per me è IMPOSSIBILE... io non riesco a immaginarlo senza di lei!"



La prima cosa intelligente e sensata che dice Anita da quando è entrata raga #grandefratello

pic.twitter.com/Y4Ft1vrrjL — Greta-It'sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 21, 2023

