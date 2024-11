Grande Fratello, Helena Prestes mette alle strette Mariavittoria Minghetti: le piace Javier Martinez?

Gossip TV

Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello, ma la bella modella teme che il pallavolista interessi anche a Mariavittoria Minghetti, e la mette alle strette.

Nella casa del Grande Fratello sta nascendo un altro love affaire? Negli ultimi giorni tutti hanno notato la vicinanza tra Helena Prestes e Javier Martinez, che trascorrono sempre più tempo insieme, mostrandosi particolarmente affiatati e complici. La modella brasiliana si confida con Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, ammettendo di stare molto bene con l’affascinante pallavolista, poi inizia a nutrire forti dubbi sull’amica e la mette alle strette. Ecco come ha reagito Mariavittoria.

Grande Fratello, Helena Prestes ammette l’interesse per Javier Martinez

Le questioni amorose sono prese molto sul serio nella casa del Grande Fratello, tanto da scatenare furiose discussioni dettate dalla gelosia, così come momenti di romanticismo e passione che catalizzano l’attenzione del pubblico del reality show di Canale 5. Dopo aver entrambi ricevuto una brutta batosta, Javier Martinez e Helena Prestes si stanno avvicinando molto negli ultimi giorni, avendo creando una bella sintonia che è sempre più palese a tutti, tanto che gli inquilini del GF fanno a gare per scoprire per primi cosa sta succedendo tra i due gieffini. Dopo la grande delusione per Lorenzo Spolverato, che le ha preferito Shaila Gatta, la modella brasiliana sembra non voler permettere a nessuno di rovinare il suo percorso nel programma condotto da Alfonso Signorini, trovando in Javier un valido alleato, anche lui afflitto da pene d’amore per Shaila. Poche ore fa, vicino alla piscina e lontano da orecchie indiscrete, Helena ha deciso di aprirsi con Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti a proposito del rapporto con Martinez, dal momento che le due gieffine le hanno fatto notare quanto sono belli e in sintonia insieme.

“Noi stiamo bene, siamo più vicini che mai, siamo sempre stati vicini al Grande Fratello, abbiamo avuto solo una discussione perché c’era Iago in mezzo. Stiamo bene, mi sta facendo compagnia. Stiamo creando una cosa bella, ma molto delicato. È un bellissimo e bravissimo ragazzo. Però sono successe tante cose e basta. Ha l’energia giusta per me perché è molto sereno”.

Insomma, Prestes ha inizialmente provato a minimizzare per poi capitolare e far intendere che un interesse per Javier c’è eccome. Il pallavolista ricambia senza dubbio, l’intesa nascente è sempre più forte ma la modella teme una nuova rivale all’orizzonte. Helena, infatti, ha notato che Martinez parla spesso e volentieri anche con Mariavittoria che, dopo aver chiuso con Tommaso Franchi, è felicemente single, e diventa sempre più sospettosa.

Grande Fratello, Helena mette alle stretta Mariavittoria che reagisce così

Mentre cresce l’intesa con Javier Martinez dopo l’ultimo scontro con Lorenzo Spolverato, che le ha riservato parole terribili accusandola anche di aver mentito a Shaila Gatta per farli discutere e allontanare, Helena Prestes teme che ci sia qualche altra persona interessata al pallavolista. Del resto il gieffino è un ragazzo davvero molto affascinante, dotato di un carattere dolce e tanta positività, quindi perché non dovrebbe piacere anche ad altre donne oltre che lei? I sospetti di Helena sono ricaduti su Mariavittoria Minghetti, la quale è venuta a sapere che la modella fa domande su di lei e sul possibile flirt con Javier, rimanendoci molto male. Prestes ha confessato di aver chiesto opinioni in merito perché aveva un forte dubbio e Mariavittoria ha ammesso:

“Io lo vedo come un fratello. Zero attrazione fisica per lui. Ho molto affetto, ma oltre quello non mi interessa proprio, non lo vedo in quel senso anche perché mi sono avvicinata e sbilanciata verso un’altra persona”.

È chiaro che Minghetti non abbia gradito il fatto che Helena, piuttosto che andare a parlare direttamente con lei e farle una domanda, abbia cercato conferme esterne innescando così anche una serie di pettegolezzi infondati sulla presunta cotta che Mariavittoria avrebbe per il bel Martinez. Tra le due la situazione è risolta o ci sarà uno scontro a breve, creato dalla tensione del momento? Certo è che a Mariavittoria non interessi Javier, dato che lei si è mostrata molto presa da Tommaso Franchi, con il quale ha chiuso dopo aver compreso che tra loro poteva esserci sono una bella attrazione fisica.

