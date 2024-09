Grande Fratello, Jessica Morlacchi si dichiara Giglio ma arriva il palo! [VIDEO]

Gossip TV

A poche ore dalla quinta puntata del Grande Fratello, Giglio ha deciso di parlare direttamente con Jessica per chiarire una volta per tutte la situazione che si sta creando nella Casa.

Grande Fratello, Jessica confessa a Giglio di provare un sentimento ma lui ribadisce "sei una sorella"

La relazione tra Jessica e Giglio infatti, continua a proseguire su un filo di ambiguità e incertezza. Dopo una chiacchierata confidenziale con le altre inquiline, dove ha manifestato i suoi dubbi e timori, Giglio ha deciso di affrontare Jessica per chiarire una volta per tutte la situazione.

"Non mi piace il clima che si è creato attorno a noi", ha dichiarato il parrucchiere romagnolo, riferendosi al crescente pettegolezzo che serpeggia nella casa riguardo il loro legame. Il ragazzo ha confessato di trovarsi in difficoltà, temendo che le sue azioni possano essere fraintese dagli altri e, soprattutto, da Jessica. Pur mostrando affetto e tenerezza nei suoi confronti, Giglio ha voluto ribadire che questi gesti sono motivati da una semplice e sincera amicizia, senza secondi fini. Jessica lo ha ascoltato attentamente, annuendo quando lui ha menzionato il distacco che ha percepito negli ultimi tempi. Tuttavia, la Morlacchi ha voluto specificare che la distanza non è dovuta ai commenti delle altre concorrenti: “Loro non c'entrano nulla”, ha spiegato rivelando invece che la sua scelta di allontanarsi è stata personale, un tentativo di non lasciarsi sopraffare dai suoi pensieri e sentimenti che si stanno facendo sempre più complessi.

Preoccupato di averle fatto del male, Giglio le ha chiesto se il suo comportamento possa averla infastidita in qualche modo. In quel momento, Jessica ha deciso di essere completamente onesta con lui, ammettendo che negli ultimi giorni ha cominciato a vederlo in modo diverso, non più come un semplice amico.

Tuttavia, per non complicare ulteriormente le cose, Jessica lo ha voluto rassicurare: "Continua a comportarti come hai sempre fatto. Io ti voglio bene", Giglio, visibilmente colpito dalle sue parole ,ha voluto precisare che per lui lei è come una sorella e che il loro rapporto. In confessionale, la Morlacchi non ha nascosto un certo rammarico per avere preso un due di picche:

"E niente, mi vede come una sorellina, ottimo. A me di lui ha colpito la sua grande sensibilità, i suoi discorsi e il suo emozionarsi. Mi ha dato delle belle emozioni, pur sapendo che sono una donna di 37 anni, che lui ne ha 24 e pur sapendo che sarebbe stato un due di picche. Ho sognato, che male ho fatto? Io sono stata sincera e questo mi importa. Ho preso un palo, chissà quante volte ancora mi succederà”.

