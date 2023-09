Grande Fratello, Heidi e Massimiliano: gli autori insistono nel creare la coppia e lei continuare a dire no

Gossip TV

Ieri, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, si è dedicato ampio spazio ad una coppia che non esiste. Il popolo del web ha sollevato non poche critiche.

Ieri, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, si è dedicato ampio spazio ad una coppia che non esiste ma sembra che autori, conduttore e persino gli altri coinquilini la debbano creare a tutti i costi.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Heidi Baci, la coppia che non esiste ma che deve crearsi per forza

La situazione sembra stia sfuggendo di mano tanto che il popolo del web si è fatto puntualmente sentire a gran voce domandandosi e domando, cosa è chiaro se una ragazza dice no? La domanda è senz'altro pertinente. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio la situazione. Massimiliano Varrese si è preso una bella cotta per Heidi Baci dopo pochi giorni di permanenza nella Casa. Tra i due, inizialmente si è creata una certa complicità ma appena l'attore 47enne si è sbilanciato, Heidi ha si è tirata indietro. Massimiliano ha continuato ad insistere tanto che la ragazza lo ha definito "pesante."

"Io rido, scherzo e mi è sfuggita la situazione di mano. E’ pesante. L’ho sempre frenato ma lui non capisce”.

"Massimiliano è grande. che potrebbe attrarmi e vedrei al mio fianco. Lui è una persona molto intelligente, molto intuitiva. Quando sono entrata ha capito subito come sono fatta io. Non ci ha messo molto come gli altri. Ma è troppo grande ragazzi, stringendo."

Questi sono solo alcune della dichiarazioni della Baci piuttosto eloquenti ma, come se non bastasse, le è stato chiesto sia nella scorsa puntata sia in quella andata in onda ieri sera, se avesse un interesse per Massimiliano. "No" ha risposto due volte la modella. L'attore romano continua a non demordere e dopo il no in confessionale ha affermato di essere convinto di piacerle. Come se non bastasse lo ha affermato anche Fiordaliso (che la scorsa settimana aveva affermato che ad Heidi invece piacesse Vittorio), lo stesso Signorini e persino Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Il web (e non solo) si domanda, cosa non è chiaro delle risposte della Baci? Cosa deve dire più di un ripetuto No?

"La metteresti all’angolo vero?” ha domandato Signorini "In un corteggiamento funziona così". Quindi il conduttore ha spinto Massimiliano ad essere ancora più insistente creando una certa indignazione da parte del pubblico.

"Stasera al #GrandeFratello stanno dando un messaggio sbagliatissimo e pericoloso!! Se una donna dice NO È NO! Non puoi dare una tua interpretazione o romanzare, ma DEVI RISPETTARE IL NO DELLA DONNA!! che vergogna…", si legge su Twitter - "È talmente forzata e stracostruita che se nascesse anche una storia stuferebbe già subito" e ancora: "Ma cosa non riescono a capire nella frase “non mi piace?? Se una persona dice no é no."

Questi alcuni commenti sulla situazione. Gli autori sembrano voler creare una storia d'amore a tutti costi. E, intendiamoci, nel reality show del Grande Fratello avviene sempre e sono sempre seguite con grande interesse ma perché, in questo caso, spingere qualcosa che ad oggi non esiste? Tutto troppo forzato, poco spontaneo e a tratti fastidioso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.