Grande Fratello, Heidi Baci prossima alle nozze? Spunta una foto che insospettisce i fan

L'ex concorrente del GF Heidi Baci è pronta a convolare a nozze? Sui social spunta una foto che scatena la curiosità dei fan!

Tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello i fan del reality di Canale5 ricorderanno sicuramente Heidi Baci: la nip di origine albanese è stata, infatti, protagonista di una complessa vicenda sentimentale con Massimiliano Varrese e dopo l'intervento del padre ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà. A distanza di pochi mesi dall'addio al GF, Heidi è diventata una delle concorrenti della versione albanese del Grande Fratello e lì ha conosciuto il suo attuale fidanzato, il gieffino Romeo Veshaj.

GF, Heidi Baci riceve una proposta di matrimonio da Romeo Veshaj? Spunta una foto che insospettisce i fan!

Dopo l'esperienza nella Casa di Cinecittà, Heidi Baci ha scelto di partecipare alla versione albanese del GF e lì ha ritrovato la serenità, persa nei primi mesi di permanenza nel programma condotto da Alfonso Signorini, ma anche l'amore. Al GF Albania, infatti, Heidi ha conosciuto e si è innamorata di Romeo Veshaj, con cui ha intrecciato una relazione già all'interno del reality.

I due sono stati anche protagonisti di un matrimonio, celebrato nella casa del Big Brother Vip 3 e che ha fatto sognare i fan, i quali speravano di poterli vedere convolare a nozze anche nella vita reale. E, forse, stando a una foto che ha insospettito i followers, potrebbe trattarsi di un'eventualità che accadrà molto presto. Infatti, nelle stories Instagram di Heidi, l'ex gieffina si mostra con un vistoso anello e molti fan hanno ipotizzato che si trattasse di un anello di fidanzamento regalatole da Romeo.

La coppia si è mostrata molto affiatata sui social, condividendo con i fan alcuni momenti del loro quotidiano e, ora, lo scatto di questo anello sta entusiasmando i followers della coppia che sperano in un lieto fine per i loro beniamini.

GF, Heidi Baci e l'addio in piena notte al programma

Heidi Baci è entrata nella casa del GF diverse settimane dopo l'inizio ufficiale della trasmissione, ma ha subito attirato l'attenzione di Massimiliano Varrese, il guru del reality, con cui è stata immediata la chimica. Nonostante all'inizio sembrasse che anche Heidi ricambiasse le avanches di Varrese, con il tempo la gieffina ha messo in chiaro che tra loro poteva esserci solo amicizia.

Questo non ha però fermato i tentativi di conquista e di avvicinamento dell'attore nei confronti di Heidi, a cui si sono aggiunti anche le direttive degli autori del reality che speravano di creare delle dinamiche che movimentassero la situazione tra i gieffini. La situazione era degenerata quando a sorpresa il padre di Heidi era intervenuto e aveva fatto visita alla figlia nella Casa.

Quella che sarebbe dovuta essere una semplice e commovente riunione padre-figlia si è trasformata in un colpo di scena per il pubblico: il padre di Heidi aveva dichiarato alla figlia che lui e la madre erano molto dispiaciuti nel vedere la figlia frequentare un uomo che poteva avere quasi l'età dei genitori e queste parole avevano gettato Heidi in una profonda tristezza. In lacrime, la gieffina aveva chiesto in fretta e furia di abbandonare il gioco e nel giro di una notte aveva lasciato la casa, non riuscendo neppure a salutare i compagni.

