Grande Fratello, Heidi Baci e Vittorio Menozzi scatenano la gelosia di Massimiliano Varrese: tutta colpa di un aereo! [VIDEO]

La casa del GF è sorvolata dai primi aerei con i messaggi per i gieffini e uno rivolto ad Heidi e Vittorio ha scatenato la gelosia di Massimiliano. Ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello la simpatia di Massimiliano Varrese per Heidi Baci è abbastanza chiara a tutti e non mancano le reazioni di gelosia del gieffino nei confronti della concorrente nip del reality di Canale5. L'ultima è stata scatenata da un messaggio su un aereo che incoraggiava Heidi Baci e Vittorio Menozzi come coppia.

GF, Massimiliano Varrese geloso di Heidi e Vittorio: il messaggio sull'aereo provoca la sua reazione

Anche le edizioni passate del programma condotto da Alfonso Signorini hanno visto spesso i fan del programma inviare messaggi ai loro beniamini nella casa attraverso delle scritte sugli aerei. Le prime di questa edizione sono giunte in questi giorni e una in particolare ha scatenato la gelosia di Massimiliano Varrese. Il motivo? Il messaggio sull'aereo era rivolto ai Baciozzi, nome scelto dai fan per indicare la ship Heidi Baci e Vittorio Menozzi.

I due, in realtà, hanno già chiarito sia al pubblico, sia nel loro privato di essere solo amici e nel corso di una discussione la gieffina aveva anche rimproverato aspramente Menozzi per aver fatto credere di essere stato lui a rifilarle il due di picche, mentre in realtà non era successo niente del genere. Nella giornata di ieri è arrivato il primo aereo con un messaggio per i due e i gieffini riuniti in giardino si sono precipitati a leggerlo, puntando gli occhi al cielo:

"V&H We Love You. No Lontani #Baciozzi"

La regia del GF dopo aver inquadrato la reazione divertita dei diretti interessati, che sono scoppiati a ridere, ha poi stretto la camera sul volto corrucciato di Varrese, il quale non sembrava per nulla felice del messaggio che è arrivato ad Heidi.

