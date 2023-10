Grande Fratello, Heidi Baci furiosa contro Vittorio Menozzi: "Qui il ragazzino sei tu, non io. Punto" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF aumentano le tensioni tra Heidi Baci e Vittorio Menotti. Ecco cosa è successo!

Nella Casa del Grande Fratello aumentano le tensioni fra i gieffini dopo la puntata di ieri, lunedì 9 ottobre, andata in onda su Canale5. Il programma di Alfonso Signorini sta mostrando finalmente delle dinamiche più interessanti tra i vari concorrenti, sebbene a vincere su tutti ci sia sempre lei, Beatrice Luzzi. Ma, a quanto pare, anche gli altri inquilini della casa di Cinecittà hanno compreso che è necessario giocare e così abbiamo assistito a uno scontro tra una furiosa Heidi Baci contro Vittorio Menozzi, per alcune dichiarazioni nella puntata di ieri sera.

GF, Heidi furiosa contro Vittorio: "Sei un ragazzino, adesso basta"

Confrontandosi con Valentina Modini, infatti, Heidi ha rivelato di essersi sentita offesa per le parole di Vittorio su di lei: dalle dichiarazioni in puntata sembrava infatti che ci fosse un'intesa tra loro, finita per un no da parte di lui, mentre invece tra loro non era mai iniziato nulla. Secondo la nip, infatti, Vittorio si sarebbe contraddetto su più punti e che avrebbe presentato una situazione diversa da ciò che è davvero successo:

"L'ho sempre difeso, gli davo consigli quando era in nomination perché mi dispiaceva. Mi hanno chiesto 'sei ancora presa da Vittorio?'. Ma io ho detto ' no, già mi sono annoiata'. Cioè è noioso, basta. Ecco perché rosico, perché gli ho dato potere, ma lui ha tirato troppo la corda e la corda è finita."

Confrontandosi con il diretto interessato, Heidi senza mezzi termini gli ha chiesto spiegazioni: Vittorio ha affermato di aver solo scherzato, ma che si trova bene con lei, anche se non vuole sbilanciarsi. Le sue parole hanno scatenato la rabbia di Heidi:

"Ti ho sempre tolto le castagne dal fuoco e ho sbagliato, perché non te lo meriti. Ti ho dato corda. Io ho detto che non voglio sbilanciarmi, non tu. Anzi sono annoiata. Cambi piatto in base a ciò che dico io? Non mi paice questa cosa. Ho detto che da te sono annoiata"

Menozzi ha provato a giustificarsi, dicendosi dispiaciuto dell'incomprensione creatasi tra loro: "Capisco che possa dispiacere che in serata io l'abbia presentata come se ti avessi dato un palo, ma non è così. Se trovi i miei scherzi noiosi, comunque, puoi andare da un'altra parte.". Heidi ha voluto l'ultima parola e ha concluso la discussione con un giudizio lapidario:

"Vittorio, non sono una ragazzina, lo sei tu. Punto"

