Grande Fratello, Greta Rossetti torna sui social, ma nessun accenno a Josh Rossetti, coinvolto in una rissa dopo il reality

Anche Greta Rossetti è tornata sui social dopo l'avventura del GF, ma nel suo ultimo post social non c'è traccia del fratello Josh Rossetti, coinvolto in una lite con Massimiliano Varrese.

I concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello stanno tornando alla loro vita quotidiana: dopo la finale del programma di Canale5 che ha visto trionfare Perla Vatiero, i gieffini si sono ritrovati un'ultima volta nel party post-chiusura del reality di Alfonso Signorini e sono pronti a ricominciare la loro vita di tutti i giorni. In molti hanno anche deciso di condividere con i fan il loro ritorno alla normalità e tra loro c'è anche Greta Rossetti.

GF, Greta Rossetti torna sui social, ma nel suo post non c'è alcun accenno al fratello Josh Rossetti

La normalità di Greta Rossetti è stata però turbata da un avvenimento accaduto fuori dagli studi del GF e che ha visto coinvolto suo fratello Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. I due, infatti, sono stati protagonisti di una rissa che ha visto volare calci e pugni ed è stata molto criticata sui social. La causa sarebbe la relazione tra Josh e Monia La Ferrera, anche ex di Varrese e che ha iniziato una relazione con Rossetti dopo l'uscita dal GF.

Sui social, Rossetti si è prima giustificato dicendo che era stato provocato da Varrese, ma poi ha dato ancora prova di un pessimo comportamento minacciando Gabriele Parpiglia, in diretta durante il programma radiofonico Turchesando. Non è la prima volta che la famiglia Rossetti dimostra di essere molto problematica: già durante la permanenza di Greta nella Casa, infatti, sua madre Marcella Bonifacio, si è più volte scagliata contro diversi gieffini, come Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi, comportandosi in maniera molto riprovevole.

Nonostante Greta abbia sempre avuto solo parole belle per Josh, il suo comportamento dopo la fine della sua avventura nel reality non deve averle lasciato una bella impressione e, quando è tornata sui social, ha preferito non nominare affatto Josh e limitarsi a ringraziare i suoi fan per il caloroso affetto. Greta, infatti, è entrata nella Casa sommersa dalle critiche dei Perletti, che temevano di vedere risbocciare l'amore tra lei e Mirko Brunetti, ma l'ex tentatrice ha invece deciso di non perseguire quella strada e ha cercato di costruirsi un percorso personale, mostrando più volte le sue fragilità.

Nella casa si è poi unita in un'amicizia speciale a Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi, con cui ha intrapreso una relazione che, a detta di molti suoi followers, non le fa che bene e che potrebbe davvero renderla felice. Per il momento, né lei né Sergio hanno dato accenni sulla loro storia, ma Greta è tornata sui social con un dolce messaggio per ringraziare i suoi fan:

"Dirvi grazie per tutto il sostegno sarebbe riduttivo. Vi ho letto, vi sto leggendo e vi leggerò sempre. Come immaginate non è stato un percorso facile, ma posso dire che ce l’ho fatta, e la cosa che mi appaga di più è sapere che mi avete letto, conosciuta ed amata per quella che sono e vi prometto che continuerò ad essere la Greta che avete conosciuto. Grazie di cuore"

