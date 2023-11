Grande Fratello, Greta Rossetti toglierà il tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti? La sua risposta spiazza tutti! [VIDEO]

Gossip TV

Il famoso tatuaggio di coppia di Mirko e Perla è tornato al centro delle chiacchiere negli ultimi giorni e visti i recenti sviluppi Greta ha svelato se lo toglierà o meno.

Il tatuaggio di coppia di Mirko Brunetti e Greta Rossetti aveva fatto scalpore già alla sua prima comparsa, nel confronto dei protagonisti di Temptation Island, un mese dopo la fine del programma. Sotto lo sguardo allibito di Filippo Bisciglia, il conduttore del docu-reality di Canale5, la coppia aveva mostrato orgogliosa il tatuaggio con la scritta I tuo occhi la mia cura e da lì sul web si erano scatenati meme di tutti i tipi.

GF, Greta Rossetti svela se cancellerà il tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti

Con l'entrata di Mirko al Grande Fratello, per Greta si è aperto un periodo non molto semplice, reso ancora più complesso dall'entrata nel reality condotto da Alfonso Signorini di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko. I due gieffini in questi giorni di convivenza hanno gravitato uno intorno all'altra in maniera sempre più costante, al punto da arrivare a scambiarsi confidenze di notte.

Durante una delle loro chiacchierate, Perla aveva bonariamente preso in giro il tatuaggio di coppia di Greta e Mirko, chiedendogli perché aveva compiuto un gesto simile per una persona con cui stava da pochissimo tempo. La gieffina, nel corso della puntata di ieri, ha poi avuto un confronto con Greta e l'ex tentatrice ha voluto chiarire di non aver alcuna rimostranza nei suoi confronti, ma che è con Mirko che ha bisogno di parlare. Durante questo confronto, Signorini ha di nuovo portato l'attenzione sul famoso tatuaggio di coppia e ha chiesto all'ex tentatrice se deciderà di toglierlo oppure no.

Greta ha spiazzato tutti con la sua risposta, anche perché nel corso della puntata di ieri, 27 novembre, ha deciso di lasciare Mirko in diretta. Tuttavia, verso il famoso tatuaggio ha dimostrato un atteggiamento molto diverso:

"Rimarrà qua. Perché comunque lui [Mirko ndr] vuoi o non vuoi, in qualsiasi forma, mi ha fatto del bene. Rimarrà una persona importante e me lo tengo qui"

Chissà se questro triangolo - ora spezzato - si complicherà ulteriormente, visto che Greta Rossetti entrerà come concorrente ufficiale al GF.

