Grande Fratello, Perla Vatiero velenosa sul tatuaggio di Mirko e Greta: "Ma ti rendi conto di quello che hai fatto?!" [VIDEO]

Il famoso tatuaggio di coppia di Mirko Brunetti e Greta Rossetti è stato preso di mira al GF dalle parole di Perla Vatiero. Ecco cosa è successo!

Al Grande Fratello, con l'entrata di Perla Vatiero, le dinamiche tra lei e Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, sono inevitabilmente cambiate. Nonostante una iniziale ritrosia, sempre più spesso i due trascorrono del tempo insieme e non mancano accenni alla tentatrice Greta Rossetti, con cui il gieffino ha poi lasciato il reality di Canale5 di Temptation Island.

GF, Perla Vatiero prende in giro il tatuaggio 'i tuoi occhi la mia cura'

In particolare, da un video di ieri sera, è emerso che Perla Vatiero ha bonariamente preso in giro il tatuaggio che Greta e Mirko si fecero in coppia, a solo un mese dall'uscita da Temptation. Già all'epoca, la frase scelta e il gesto destarono non poco scalpore, soprattutto, perché era trascorso solo un mese dalla fine dell'avventura nel programma Mediaset. Così, dopo essere entrata nel programma condotto da Alfonso Signorini, Perla non ha saputo trattenere un commento velenoso sul famoso tatuaggio:

"Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Anche io ho avuto un altro dopo, ma non gli ho detto 'ti amo' e non mi sono fatta un tatuaggio con lui. Mì, ma ti rendi conto che sul braccio hai scritto 'i tuoi occhi la mia cura'? Dai ragazzi, pensa un po' come stai messo. Io ti difendevo, ma la gente ti rideva dietro"

Perla ha rincarato la dose, continuando a prendere in giro Mirko, con cui è evidente che un avvicinamento ci sia stato, ma che -come ha rivelato ad Angelica Baraldi - dipende molto dalla lunga storia insieme:

"Mi viene spontaneo abbracciarlo o dargli ciò che vuole, perché per me lui è casa."

Su Greta, invece, la gieffina si è dimostrata molto matura e ha ammesso che non ha mai parlato, né parlerà mai male di lei:

"A me lei non sta antipatica. Non spenderò mai una parola negativa su di lei. Non ce l'ho mica con lei, sia chiaro. Sto parlando di te e non di altri"

lui che si nasconde per non ridere sulla reazione di Perla al tatuaggio I TuOi OccHI lA miA CuRa 💀💀💀⚰️ #Perletti pic.twitter.com/cEUHO2v3A1 — 🐺🏆 M (@amavtisempre) November 25, 2023

