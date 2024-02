Grande Fratello, Greta Rossetti svela: "Cose agghiaccianti tra Beatrice e Vittorio sotto le coperte"

Gossip TV

Le rivelazioni, pensatissime dell'ex tentatrice fanno tremare il Grande Fratello.

Greta Rossetti ha svelato oggi a Letizia e Paolo alcune confidenze che le avrebbe fatto Vittorio Menozzi. Si tratta di rivelazioni pesantissime che andrebbero a mettere decisamente in cattiva luce Beatrice Luzzi nei confronti del modello verso il quale ha sempre dichiarato di nutrire un affetto sincero privo di malizia.

"Mi ha detto anche altre cose… me le ha dette sia oggi che in pullman - ha dichiarato Greta - Molto molto molto peggio di come pensavi… cose agghiaccianti, mi si è gelato il sangue… però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca, ha paura di quello che direbbero i genitori. Gliel’ho detto che se sta cosa esce fuori non passa normale. Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui."

Secondo l'ex tentatrice dunque, Vittorio non vorrebbe mai che si divulgassero perché avrebbe paura di essere giudicato dalla sua famiglia. "Cose agghiaccianti" ha detto Greta, alludendo ad alcuni comportamenti di Beatrice nei confronti di Menozzi. Il popolo del web è già in fermento, accusando La Rossetti di far passare l'attrice romana come un "molestatrice" e invitando lo staff della Luzzi a prendere immediati provvedimenti e diffamare l'ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Vittorio che racconta a Greta particolari intimi di lui e Beatrice



Greta: -“Mi ha raccontato tutto nei dettagli, agghiacciante mi è venuto il sangue freddo. Lui ha paura che questa cosa esca”

Paolo: -“Se sta cosa esce fuori non passa lui male, ma lei”#GrandeFratello pic.twitter.com/deuHC7RZGv — Elisa  (@__Elisa94__) February 8, 2024

Greta sta insinuando cose pesantissime su Beatrice cose che costituiscono gli estremi per una denuncia di diffamazione insinuando che beaitrce avrebbe approfittato di Vittorio contro la sua volontà. A questo punto spero che @bealuzzifanpage intervengano #grandefratello #luzzers — 💓Celine💓 (@Celinewood18) February 8, 2024

