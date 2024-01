Grande Fratello, Greta Rossetti sempre più distante da Stefano Miele: "In quel momento ho detto come mi sentivo" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Greta Rossetti commenta il distacco da Stefano Miele dopo l'infelice frase pronunciata dal gieffino.

Al Grande Fratello, tra Greta Rossetti e Stefano Miele sembra essersi creata una spaccatura che non trova modo di risanarsi: le parole del gieffino all'ex tentatrice di Temptation Island hanno colpito nel profondo e la concorrente del reality Mediaset in onda su Canale5 non è riuscita a dimenticare.

GF, Greta Rossetti e Stefano Miele sempre più distanti!

In un video della scorsa notte, Greta e Sergio D'Ottavi si sono trovati a parlare e il secondo ha chiesto alla Rossetti se finalmente avesse abbattuto il muro che aveva alzato contro Stefano Miele, responsabile di un'affermazione davvero infelice nei suoi confronti. L'ex tentatrice è parsa sorpresa da questa domanda e ha provato a spiegare il suo punto di vista:

"Sono troppo coccolona e lo dimostro con i gesti e lo faccio con chi mi ricambia. Se vedo che tu mi sei distante, allora, anche io non riesco a lasciarmi andare"

Sergio le ha però ricordato che, nel corso dell'ultima puntata del GF, quando anche Alfonso Signorini le ha chiesto se era tutto ok con Miele, che le aveva chiesto scusa, Greta aveva accettato le sue scuse:

"C'era già stato un senso di riappacificamento e avevo capito che tu avevi apprezzato le parole di Stefano, c'era stata chiarezza. Avresti potuto rimarcare che con Stefano vi siete chiariti. Perciò, penso che Stefano stia così con te"

Greta prova a giustificarsi dicendo che in quel momento ha semplicemente espresso ciò che sentiva e Sergio le consiglia di non ritornare più su questa questione, lasciandosi andare tutto alle spalle.

Scopri le ultime news su Grande Fratello