Grande Fratello, Greta Rossetti sbotta sui social e rivela: "Da quando Mirko Brunetti è entrato nella Casa..."

Greta Rossetti torna a parlare di Mirko Brunetti dopo le dichiarazioni di lui al Grande Fratello.

Greta Rossetti continua a stare al centro del gossip per la sua situazione sentimentale con Mirko Brunetti. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, l'ex tentatrice di Temptation Island si è lasciata andare a uno sfogo sui social circa il comportamento assunto dal gieffino nei suoi confronti.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Stasera, giovedì 2 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, sui social, Greta Rossetti si è lasciata andare a un lungo sfogo su Mirko Brunetti, che da quando è entrato nella Casa di Cinecittà non fa altro che parlare di lei e della loro storia d'amore:

Dico sempre che non voglio parlarne ma odio non essere capita, troppo. Ragazzi lo so di Mirko, lo seguo sempre h24. Io non ho messo nessun muro, ero semplicemente arrabbiata e delusa e mi sono allontanata un pochino. Il muro si è messo automaticamente dal momento in cui è entrato lì dentro, ma non per volere mio. Come faccio a vivermelo se è lì, come faccio a capire l’amore che c’è tra di noi, se non posso toccarlo, guardarlo negli occhi e parlarci…

E ancora:

E non mi dite vai lì e diglielo perché, ragazzi, fosse per me lo farei ora ma non sempre è tutto possibile nella vita. Proprio per questo dico che è lui ad aver messo il muro entrando lì dentro. Greta Rossetti ha poi concluso il suo sfogo, chiarendo ancora una volta i suoi sentimenti nei confronti di Mirko: Ora non posso far altro che stare qui ad aspettare e guardare proprio come fate voi. Sperando non si faccia film mentali che non esistono. Ma nessuno ha mai detto di non amarlo, e nessuno ha mai detto che non mi manca.

