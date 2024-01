Grande Fratello, Greta Rossetti risentita nei confronti di Federico Massaro: "Mette bocca in questioni che non..." [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Greta Rossetti ha espresso i suoi dubbi sull'atteggiamento di Federico Massaro e la sua tendenza a impicciarsi in situazioni che non lo riguardano: ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello l'assenza di Mirko Brunetti ha generato diversi cambiamenti nelle dinamiche tra gli inquilini del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. In particolare, nei giorni scorsi su di lui ha espresso alcuni commenti Federico Massaro, arrivando a giudicarlo in maniera molto dura e provocando in risposta il risentimento di Greta Rossetti, che ha giudicato inappropriato il suo comportamento e la tendenza a impicciarsi in questioni che non lo riguardano.

GF, Greta Rossetti su Federico Massaro: "Che diritto ha nel dire queste cose?"

Parlando con Monia La Ferrera, l'ex tentatrice di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti ha espresso il suo parere sulla tendenza di Federico Massaro a mettere bocca in situazioni che non gli competono: in particolare, Greta Rossetti si riferiva alle dure critiche che il modello ha mosso nei confronti di Mirko, solo poche ore fa. A La Ferrera, Greta ha dichiarato:

"Insultare e dire che fa il fenomeno...che quando era qua faceva il buono...L'ha detto Fede, adesso, io non c'ero."

Le sue parole hanno suscitato la sorpresa di Monia La Ferrera, che non ha compreso le motivazioni dietro queste parole:

"Non mi intrometto nelle dinamiche tra te, Mirko e Perla, sono cose vostre, ma poi Federico ha vissuto Mirko tanto quanto me e Mirko non fa il fenomeno, anzi"

Anche Greta ha continuato a difendere Mirko, criticando l'atteggiamento di Federico:

"Ma qual è il suo problema se Mirko è geloso di Perla? Mirko ha solo espresso un pensiero, questo non vuol dire fare il fenomeno. Non ho capito il suo carattere [di Massaro]. Sì, non si capisce chi è. Io non condivido, troppe persone dentro un discorso si crea una caciara. Si tratta di una gelosia che Mirko ha per Perla, ha sbagliato i modi, ma è anche bello se vogliamo e sono comunque cose di Mirko e Perla"

