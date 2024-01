Grande Fratello, Federico Massaro duro contro Mirko Brunetti: "Continua a fare il pavone, qua dentro..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha avuto dure parole per Mirko Brunetti. Ecco cosa ha detto!

Nella casa del Grande Fratello l'astio di Federico Massaro per Mirko Brunetti non si è placato, nonostante l'uscita del secondo dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, "Mirko Brunetti ha ritrovato le p**** che aveva perso qui dentro", Federico Massaro duro contro l'ex gieffino

Anche nel corso delle ultime dirette, Brunetti non ha risparmiato parole dure verso Giuseppe Garibaldi, per via dell'ambiguo rapporto con la sua ex fidanzata Perla Vatiero, ancora concorrente della Casa. Mirko ha definito il bidello "un abile giocatore e manipolatore" e Perla la sua pedina preferita da manovrare. Ed è in riferimento a queste affermazioni dell'imprenditore nei confronti del gieffino che Federico Massaro ha tuonato contro Mirko Brunetti dalla Casa del GF.

Parlando con Fiordaliso e Rosy Chin, infatti, il modello ha dichiarato:

"Ascolta Mirko, ascolta, anche meno. Continua a fare il pavone. E’ tornato a casa, ha lasciato la maturità che pensava di aver trovato insieme all’umiltà quando ha ritrovato le pal*e che qua dentro non ha avuto. Non mi è piaciuto per niente come si è comportato con una persona che fino a ieri chiamava amico come Giuseppe."

Ma, non è finita qui: parlando con Perla Vatiero e Letizia Petris, Massaro ha rincarato la dose:

"Adesso che è uscito è diverso. Non mi è piaciuto, non riesco a difenderlo per quello che ho visto. Quando era qua era carino e coccoloso. Proprio perché voglio bene a Perla non riesco a difenderlo. Le cose veramente importanti – per cui non ho capito perché lui la pensasse così – sono che a Giuseppe l’ha chiamato amico fino a due giorni fa e poi fa tutta sta cosa…"

