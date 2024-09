Grande Fratello, Greta Rossetti presente a una festa, ma il suo comportamento scatena polemiche sul web

Gossip TV

Greta Rossetti, ex concorrente del GF, si è presentata a una festa, ma il suo comportamento ha scatenato diverse polemiche sul web. Ecco perché!

Greta Rossetti è finita al centro del gossip nelle ultime ore per la sua presenza a una festa di compleanno, alla quale c'erano anche Vittorio Menozzi e Mirko Brunetti. A scatenare le polemiche sul web è stato il suo comportamento sfuggente durante il party, tanto che i fan hanno notato come l'ex gieffina abbia cercato in ogni modo di sfuggire alle foto di gruppo.

GF, Greta Rossetti sfuggente a una festa: "Ma perché si nasconde?"

A qualche settimana dalla fine della sua storia d'amore con Sergio D'Ottavi, nonostante i due siano stati visti insieme, Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello, ha partecipato alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, ma il suo atteggiamento sfuggente ha fatto sorgere dubbi nei fan. I followers, infatti, sui social hanno notato che Greta, pur essendo tra le invitate, ha deciso di non farsi fotografare negli scatti di gruppo e tentava in ogni modo di non farsi riprendere dalle fotocamere.

A falro notare sono stati alcuni fan che hanno inviato foto e segnalazioni a Deianira Marzano, l'esperta di gossip della rete, che ha commentato: "Forse vuole creare suspance?". Sui social, infatti, il festeggiato aveva condiviso diverse stories e foto di gruppo, ma Greta era assente in ognuna di esse, tanto che inizialmente si pensava che volesse evitare il party per non incontrare anche i suoi ex coinquilini Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi, entrambi presenti.

Inoltre, a far discutere è stato un dettaglio molto insolito: da alcuni screenshot è stato possibile notare lo sfondo del telefono di Greta: una foto scattata dal padre di Mirko Brunetti all'epoca della storia dell'ex gieffina e dell'imprenditore. A questo dettaglio si è affiancato poi un'indiscrezione su Greta e Mirko, che si sarebbero appartati per parlare tra loro.

GF, Greta interviene e tuona: "Basta con queste polemiche inutili"

Stanca di tutte le polemiche nate intorno alla sua persona, poche ore fa, Greta Rossetti è intervenuta e ha deciso di rispondere a tutte le illazioni sul suo conto. Con tono scocciato, l'ex gieffina ha postato un lungo video dal suo account Ig e ha rivelato di essere stanca di essere continuamente associata a Mirko e Perla e al triangolo che era nato dopo la loro partecipazione a Temptation Island:

"Basta con questi film mentali, è passato un cavolo di anno. Il mio sfondo è quello di sempre, ma è una mia c**** di foto, qual è il problema?"

Intanto, alcuni fan speravano di vederla insieme a Sergio D'Ottavi, con cui pare ci sia stata - l'ennesima - riconciliazione. I due, infatti, si erano lasciati a inizio agosto, ma avevano cercato di superare le loro incomprensioni, finché la vacanza a Bali dell'ex gieffino non aveva scatenato la frustrazione di Greta e l'aveva spinta a chiudere con lui. Tuttavia, da alcune recenti segnalazioni che li vedevano insieme a fare shopping, sembra che ci possa essere un nuovo ritorno di fiamma.

