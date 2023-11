Grande Fratello, Greta Rossetti: l'inaspettato gesto per Mirko e un retroscena sulla loro lontananza

Gossip TV

Questa sera Perla entrerà nella casa del GF: in vista del confronto con Mirko, Greta Rossetti ha mostrato il suo sostegno al fidanzato con un gesto inaspettato.

Mancano solo poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, il reality di Canale5 targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. L'appuntamento di questa sera è ancora più atteso perché vedrà un confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due protagonisti di Temptation Island si rivedranno per la prima volta dal vivo dopo un incontro a Uomini e Donne, a inizio settembre.

GF, Greta Rossetti mostra il tributo per Mirko e svela un retroscena sulla lontananza dal fidanzato

Il gieffino, che nel frattempo si è avvicinato molto ad Angelica Baraldi, questa sera rivedrà la sua ex fidanzata Perla, con cui era entrato a Temptation Island e che ha poi lasciato per amore di Greta Rossetti, tentatrice di questa edizione. Proprio quest'ultima, sui social, ha mostrato cosa ha deciso di fare per sostenere il fidanzato, dopo la riappacificazione nella scorsa puntata.

In un video sui social, Greta ha mostrato la sua nuova manicure: su ogni unghia una lettera, in modo da comporre il nome di MIRKO. Un modo per dimsotrare pubblicamente il suo sostegno al fidanzato e rispondere alle malelingue in vista del confronto con Perla Vatiero. In realtà, l'ex fidanzata di Mirko non dovrebbe solo avere un confronto con il gieffino, ma entrare come concorrente nella casa di Cinecittà.

Su Instagram, Greta ha mostrato ai fan le sue nuove unghie, dichiarando:

"Vi piacciono? Le ho fatte appositamente per rispondere a tutte le vostre domande su cosa penso, cosa non penso...Niente, mi godo la mia casina. Volete sapere cosa penso del nuovo ingresso? Niente! Mi state scrivendo che tra una settimana dopo che vedrò quello che accadrà toglierò le unghie, ragazze, ma non è un problema, tanto io le unghie le rifaccio ogni settimana, tranquille."

Dopo il confronto con Mirko, Greta è parsa molto più serena e ha svelato sui social un inaspettato retroscena sulla lontananza da Mirko: nonostante, il idanzato non possa risponderle, perché ha il divieto di usare il telefono nella casa, la fidanzata continua a scrivere sulla sua chat, raccontandogli della sua giornata, dei suoi impegni, in modo da condividere con lui il suo quotidiano:

"Questa mattina mentre tornavo da ballare gli ho scritto amore sto tornando, sono andata a ballare, ho fatto questo, quest'altro...e mi fa ridere perché gli ho mandato un messaggio dicendogli che mangio il sushi stasera, mi fa ridere perché sembra che parlo da sola, quando uscirà penserà che sono matta..."

