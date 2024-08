Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi di nuovo al capolinea? Le parole dell'ex tentatrice

Gossip TV

Aria di crisi tra i due ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio DOttavi.

Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island dello scorso anno, dopo essersi lasciata con Mirko Brunetti che aveva conosciuto proprio nel docu-reality di Canale 5, ha conosciuto Sergio D'Ottavi durante la sua avventura al Grande Fratello e i due hanno continuato la loro relazione anche dopo la fine del reality. A

Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, nuovamente in crisi?

Anche se qualche tempo fa, Sergio aveva parlato di bugie e tradimenti annunciando la rottura con Greta, sembra che la crisi fosse rientrata almeno fino ad oggi. Le parole infatti della Rossetti su Instagram hanno alimentato molti dubbi e sembra che l'ex gieffina abbia voluto, tra le righe, annunciare la fine della sua storia con D'Ottavi.

Sergio si trova ora a Bali, posto in cui si reca spesso anche per la sua passione del surf, mentre Greta si trova a Jesolo con la sua famiglia. L'ex gieffina, su Instagram ha risposto a qualche curiosità del suo follower e alla domanda, "Quando una relazione si capisce che è finita?" Ha risposto:

"Quando non ci sono più passioni in comune, quando c'è più dolcezza e attenzioni ma soprattutto quando l'altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo, li devi capire che non c'è più spazio per te".

In molti hanno subito ipotizzato che quella della Rossetti fosse una frecciatina nei confronti di Sergio ma, poco dopo però l'ex tentatrice ha cancellato la storia e ha precisato che la sua risposta non era era un attacco nei confronti del suo compagno. Da diverso tempo, Greta, ha dichiarato di non voler parlare troppo della sua vita privata in quanto spesso si generano polemiche inutili e deduzioni sbagliate. Al momento, quindi, l'ex gieffina non ha annunciato nessuna rottura con Sergio.

questa pensa davvero che siamo tutti scemi come lei che fa finta di fare la scema mentre si è fatta amica tutti i gossipari così nessuno le dice niente contro 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/tzdDOelyz8 — letteralmente alla frutta (@teresanna__) August 25, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .