Grande Fratello, Greta Rossetti e Perla Vatiero ad un passo dal varcare la porta rossa

Al Grande Fratello rumoreggia l'ipotesi di un triangolo: l'ingresso di Greta e Perla, le due ex fidanzate di Mirko Brunetti.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse sul web, la Casa del Grande Fratello sarebbe in procinto di accogliere due nuovi clamorosi ingressi: l'ex tentatrice di Tempation Island, Greta Rossetti con cui Mirko Brunetti ha iniziato una storia d'amore dopo il docu-reality di Canale 5, e l'ex fidanzata del 26enne in cui ha partecipato in coppia al villaggio del sentimenti, Perla Vatiero.

Grande Fratello, due nuovi clamorosi ingressi: Greta Rossetti e Perla Vatiero

Nel grande loft di Cinecitta andrebbe in scena dunque un vero e proprio triangolo che da diverse settimane ormai catalizza l'attenzione mediatica delle cronache rosa nostrane.

Il rumor circa l’ingresso di Perla era stato già spifferato da Dagospia e su TikTok la Vatiero sembra in parte aver confermato:

"Se entro al GF? Me lo chiedete tutti, non so nulla, è una cosa che gira. Lo dicono e scrivono ma non so niente. Me lo stanno chiedendo tutti, lo sanno gli altri ma non io. Ragazzi non chiedetemi cose alle quali non posso rispondere. Se dovessi mai entrare e mi vedete giù mandatemi qualcosa supportatemi."

Per quanto riguarda Greta, lo scoop del suo ingresso è stato diffuso dall'esperto di gossip, Amedeo Venza. Si preannuncia uno scenario davvero insolito considerando che Perla è l'ex fidanzata di Mirko che è stata lasciata da quest'ultimo dopo che si è invaghito di Greta durante la loro partecipazione a Temptation Island. La storia d'amore nata dopo il docu-reality tra Mirko e Greta, sta tuttavia vivendo una battuta d'arresto e i due sarebbero in crisi proprio a causa di Perla. Il 26enne infatti avrebbe nascosto alla Rossetti alcuni messaggi inviati all'ex che avrebbero fatto perdere la fiducia all'ex tentatrice. Mirko, dal canto suo, ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti per Greta che è invece convinta che lui sia ancora innamorato di Perla.

