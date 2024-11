Grande Fratello, Greta Rossetti critica Federica Petagna: "Ambigua e indecifrabile. Mi dispiace per Alfonso e Stefano"

Gossip TV

L'ex concorrente del GF Greta Rossetti ha fortemente criticato Federica Petagna e il suo rapporto con Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Ecco cosa ha dichiarato!

Federica Petagna è una delle attuali concorrenti del Grande Fratello e, insieme ad Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, ha preso parte a Temptation Island e ha ricostruito nella Casa una dinamica molto simile a quella portata in tv da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Proprio quest'ultima si p espressa a proposito del triangolo amoroso che si è creato nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e che sembrerebbe essersi risolto con il ritorno di fiamma tra Federica e Alfonso.

GF, Greta Rossetti stronca Federica Petagna: "Molto ambigua, mi dispiace per Stefano e Alfonso"

La decisione degli autori del reality condotto da Alfonso Signorini di ricreare le stesse dinamiche che nella scorsa edizione hanno visto il trionfo dei Perletti non è stata molto apprezzata dai fan del programma e una dimostrazione lo è stata il calo di ascolti che il GF ha subito nelle ultime puntate. A commentare il triangolo formato da Federica, Alfonso e Stefano è intervenuta anche Greta Rossetti, ex protagonista di Temptation Island e del GF e che nella precedente edizione ha avuto il ruolo che è stato ora occupato da Tediosi.

Nel commentare il triangolo del reality, Greta ha premesso che ha seguito solo qualche puntata di questa edizione del reality e che le sue prime impressioni su Federica non sono molto positive: secondo l'ex tentatrice, infatti, Federica è ambigua e troppo costruita. Inoltre, ha aggiunto, mancherebbe di umiltà e si comporterebbe come se tutto le fosse dovuto: "Non mi piace proprio, stra-mega-bocciata", per poi concludere che "a lei non piace nessuno dei due".

Come molti sui social, Greta è convinta che Federica abbia scelto Alfonso e non Stefano non perché guidata dal cuore, ma da una logica televisiva, propbabilmente perché ha compreso che l'ex fidanzato è molto amato dai fan e che questo ritorno di fiamma le porterebbe dei consensi. Greta l'ha definita poco trasparente e onesta e si è detta dispiaciuta per entrambi i ragaziz: "Fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate. Mi dispiace per loro".

GF, ritorno di fiamma tra Federica e Alfonso

L'ingresso in Casa di Stefano Tediosi ha effettivamente portato scompiglio nelle dinamiche del programma, ma non perché lui e Alfonso si sono scontrati per Federica, quanto piuttosto per le segnalazioni sull'onicotecnica che l'ex tentatore ha portato con sé. Stefano ha infatti rivelato che altri personaggi di TI, come Giovanni De Rosa, avrebbero diffuso voci su presunti flirt con Federica e quest'ultima si è trovata a doversi difendere su più fronti.

Tra lei e Stefano, intanto, non c'è stato alcun tipo di avvicinamento che facesse pensare a un amore tra loro. Mentre con Alfonso, Federica si è prima lasciata andare a qualche bacio sotto le coperte e poi, dopo che l'ex fidanzato l'aveva pubblicamente difesa dalle accuse di Antonio Fico, anche in presenza degli altri gieffini.

Avendo compreso che Alfonso è la persona che desidera, Federica ha chiuso definitivamente con Stefano e anche in puntata, ieri sera, sabato 23 novembre, ha dichiarato di essere interessata solo a D'Apice. Questo sentimenti resisterà alla divisione degli inquilini voluta da Alfonso Signorini? O Federica cederà all'attrazione per Stefano?

