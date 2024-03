Grande Fratello, Greta Rossetti contro Simona Tagli: "Spero di non arrivare così alla sua età"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex tentatrice dopo la 41esima puntata del Grande Fratello.

Continuano le frizioni tra Greta Rossetti e Simona Tagli che non riescono proprio a sopportarsi. Nello specifico, è la showgirl milanese a non tollerare gli atteggiamenti dell'ex tentatrice. Nel corso della 41esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 4 marzo 2024, la Tagli ha nominato la Rossetti, affermando di essere annoiata dal comportamento di Greta "un po' vittima e un po' sexy".

Dopo la diretta, l'ex tentatrice si è sfogata quindi con Sergio D’Ottavi:

"Io vittima? [...] Anche se voglio fare la sexy, ho 25 anni e non posso farlo? Lei non l’ha fatto quando aveva la mia età? Ma di cosa stiamo parlando. Ma poi cosa giudica sempre? Lei mi ha massacrato e io non ho detto niente. Io per rispetto del momento con sua figlia non ho detto niente, io ho 25 anni e porto rispetto mentre lei che ne ha il doppio della mia età non ha rispetto e continua a giudicarmi. Il bello è che mi dice che sono bella, che ho belle curve ed è giusto che le faccio vedere e poi mi giudica di nuovo."

Greta ha poi proseguito:

"Simona deve prendersi un attimo di popolarità in puntata e deve dire qualche cavolata. Lei giudica tutte, spero di non arrivare alla sua età e giudicare le ragazze giovani. Se tutte fossero come lei, le ragazze perderebbero tutte l’autostima del mondo. Io me la sono creata qui dentro. Non mi giustifico però “vittima, sexy…” cioè a parte che non combaciano le due cose: o sei vittima o sei sexy. Qui dentro, la gente, pur di prendersi un attimo di notorietà apre la bocca e sputa cattiverie. “Io la conosco“, ma quando mai mi conosce?"

