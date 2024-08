Grande Fratello, Greta Rossetti annuncia la rottura con Sergio D'Ottavi: "Rammarico, stava andando tutto perfettamente"

Gossip TV

Questa mattina, Greta Rossetti ha annunciato la fine della storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello con Sergio D'Ottavi.

Dopo giorni di indiscrezioni sulla una possibile crisi, Greta Rossetti ha confermato questa mattina la fine della sua storia d'amore nella Casa del Grande Fratello con Sergio D'Ottavi.

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Fino all’ultimo, forse fino ad ora ho sperato non fosse così"

Di recente l'ex gieffino era stavo avvistato con una ragazza in discoteca a Bali e il video aveva alimentato immediatamente gli animi, in quanto Sergio avere atteggiamento piuttosto equivoci. L'ex gieffina ed ex tentatrice di Temptation Island, non è voluto entrare nei dettagli ma ha non nascosto una certa delusione per come la storia sia giunta al capolinea, a quanto sembra, in maniera del tutto inaspettata.

Ecco cosa ha dichiarato Greta su Instagram:

"Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo però che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, tanti insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo vi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano… lo non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all’ultimo, forse fino ad ora ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati (e non credete a tutto quello che leggete). Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto, forse non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell’ultimo periodo ma per scelta di entrambi perché stavamo costruendo tanto, (per questo ancora non ci credo) ma vi assicuro che c’è stato quel legame forte che avete visto."

Qualche settimana fa, era stato Sergio ad annunciare la rottura parlando di tradimenti e bugie. Tuttavia, la coppia era riuscita a superare la crisi e avevano deciso di riprendere la loro relazione, senza esporsi sui socia per una scelta precisa da parte di entrambi. Il viaggio a Bali dell'ex gieffino ha creato qualche sospetto dopo alcune parole piuttosto eloquenti di Greta che ad una follower ha dichiarato: "una relazione finisce quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Li devi capire che non c’è più spazio per te."

