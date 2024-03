Grande Fratello, Greta in lacrime dopo l'incontro con la madre: "Nessuno crede in me"

Gossip TV

Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello sta vivendo momento di forte crisi dopo l'incontro con la madre avvenuto nel corso dell'ultima puntata del reality show.

Grande Fratello, Greta Rossetti delusa: "Ho fatto il percorso cercando di dimostrare a mia mamma e agli altri che potevano credere in me"

L'ex tentatrice ha incontrato la mamma Marcella Bonifacio che non sembra affatto convinta che la relazione iniziata con Sergio D'Ottavi sia la scelta giusta per la figlia. La donna l'ha trovata una cosa forzata, dettata da pressioni esterne, convinta che Greta sia semplicemente confusa e che Sergio "è come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra. E’ normale, non ha altre scelte".

La Bonifacio durante l'incontro con Greta, ha cercato poi di tenere un tono più moderato e si è anche convinta di conoscere Sergio anche se ha inviato la figlia ad andarci più piano. L'ex tentatrice, parlando poi con il compagno d'avventura, non ha nascosto la sua delusione pre non avere il supporto che crede di meritare dalla sua famiglia

"Sai cosa mi fa tanto male? - ha dichiarato Greta parlando con Sergio - Sapere che non c’è nessuno che crede in me, in quello che c’è dentro il mio potenziale. Ho fatto il percorso cercando di dimostrare a mia mamma e agli altri che potevano credere in me. Che da sola ce la posso fare a raggiungere qualcosa. Non hanno creduto nella mia persona e nel mio potenziale. So di essere una persona fantastica ma lo so solo io e nessun altro, è brutto. Cosa devo fare per far sì che credano in me? Spero di non deluderti."

pensa avere 25 anni e sentirsi “più compresa e apprezzata da estranei che dalla famiglia stessa” 💔 #sergetti pic.twitter.com/8ZuDNsR1yT — Ms1801 (@Ms13089) March 15, 2024

Proprio la madre di Greta è tornata a parlare del percorso della figlia non risparmiando parole particolarmente dure nei suoi confronti. Il motivo, oltre Sergio, sarebbe la vincinanza della figlia a Beatrice Luzzi che ha inviato l'ex tentatrice a fare attenzione anche alle persone più vicine a lei che potrebbero essere invidiose.

"Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì, tu! Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più! Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci. Siete un popolo di deviati, tutti i Luzzers (il fandom di Beatrice Luzzi, ndr). Comunque ve lo devo proprio dire. Vi piace proprio quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica, rancorosa. Ma voi veramente avete dei problemi seri a farvi piacere una persona del genere! Ecco perché poi in Italia funziona tutto male, perché ve lo meritate."

