Grande Fratello, Greta e Sergio vedono la madre Marcella che era inizialmente contraria, pace fatta?

Dopo la conclusione della recente edizione del Grande Fratello terminata due settimane fa, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono diventati inseparabili e come testimoniato dai loro rispettivi social, la coppia si sta vivendo lontano dalle telecamere mostrandosi molto uniti e complici.

Durante la permeanza nella Casa dell'ex tentatrice, a mostrarsi particolarmente contraria a questa relazione, è stata la madre di Greta, Marcella Bonifacio, che in diverse occasione ha dichiarato che Sergio stava usando Greta e che quest'ultima si sarebbe fatta soggiogare da un uomo che non rappresenta affatto il suo prototipo.

Queste le parole della Bonifacio sulla storia nata tra Sergio e Greta ai microfoni di Fanpage:

"Per quanto riguarda Sergio posso dire che non mi ha convinto. C’è stato un momento – ci sono anche dei video – in cui era con Stefano Miele e Beatrice Luzzi in piscina e, con la sua spavalderia, diceva che per quanto riguarda Greta si sarebbe divertito. Io l’ho visto come un complotto, credo sia nata così e che poi successivamente abbia davvero apprezzato Greta. Ci sono altri video che mostrano Sergio spingere continuamente Greta affinché entri nel suo letto. Come se fosse il tentativo di costruire una dinamica in complotto con Stefano e Beatrice. Ecco perché Beatrice la chiamo “Crudelia”, Stefano “Gaspare” e Sergio “Orazio” (personaggi del film Disney “La carica dei 101, ndr). Non credo sia il suo tipo, anzi ci scommetto. Può avere delle caratteristiche che le piacciono ma conosco mia figlia. Non sono una persona che guarda solo l’aspetto fisico ma passare da Michele Morrone o Eugenio Colombo a Sergio…non avranno mai un futuro."