Grande Fratello, Grecia Colmenares su Beatrice Luzzi: "Il prossimo Natale lo vorrei passare con lei"

Grecia Colmenares ha rivelato quanto è importante la sua amicizia con Beatrice Luzzi, conosciuta nella casa del GF.

Nella casa del Grande Fratello non nascono solo rivalità e gelosie, ma anche rapporti di sincera amicizia: come quella che lega Grecia Colmenares a Beatrice Luzzi. Sebbene nelle ultime settimane il loro rapporto abbia subito dei contraccolpi, per mesi le due regine della casa del reality di Canale5 hanno fatto squadra, creando un fortissimo sodalizio molto apprezzato dal pubblico.

GF, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi: "Il prossimo Natale insieme!"

Anche in occasione della visita a sorpresa del figlio Giancarlo all'attrice Grecia Colmenares, il ragazzo ha fatto notare quanto forte sia il legame che unisce la madre a Beatrice Luzzi. Entrambe di carattere deciso e senza peli sulla lingua, sono state bullizzate e criticate dagli inquilini per non essersi mai davvero uniformate al resto del gruppo e di questa diversità hanno fatto la loro forza.

In moltissime occasioni, entrambe hanno potuto contare solamente sul reciproco appoggio e hanno sempre dimostrato molta correttezza nei confronti l'una dell'altra. Intervistata dal settimanale Chi - il settimanale di Alfonso Signorini - in occasione dello speciale natalizio del Grande Fratello, l'attrice argentina ha rivelato qual è stato un dolce momento vissuto proprio nel periodo natalizio e ha poi fatto un'inaspettata e tenera confessione su Beatrice Luzzi:

"Ricordo il Natale del 1992, in Argentina, il primo con mio figlio Gianfranco. Ed è lui che vorrei trovare come regalo, insieme con la bambola del coniglio rosa che mi ricorda lui da piccolo. Al GF ho imparato a stare con le persone, a condividere ogni momento in una casa di cristallo, dove ridiamo, piangiamo, siamo felici. Di me sto scoprendo che sono troppo forte, non sapevo di esserlo tanto."

E, a sorpresa, dichiara con chi vorrebbe trascorrere il prossimo Natale:

"Il prossimo Natale? Lo passerei con Beatrice!"

