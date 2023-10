Grande Fratello, Grecia Colmenares in lacrime per la sorpresa del figlio Gianfranco: "Lui è la mia vita!" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, al GF, Grecia Colmenares ha ricevuto la dolce sorpresa di suo figlio Gianfranco, commuovendosi. Ecco cosa è successo!

Protagonista di questo Grande Fratello è Grecia Colmenares: l'attrice sudamericana è una delle concorrenti più forti della Casa, tanto che anche questa sera il pubblico l'ha salvata e per lei è arrivata una sorpesa che l'ha fatta sciogliere in lacrime. Ad attenderla, infatti, nella casa di Canale5 c'era il figlio Gianfranco.

GF, Grecia Colmenares in lacrime: "Mio figlio è la mia vita"

Dopo essere stata salvata dal pubblico, Grecia è stata chiamata nella Mistery Room e lì ha avuto l'opportunità di rivedere i momenti più importanti della sua vita, dalle prime audizioni, all'incontro con Marcelo, suo grande amore e padre del suo unico figlio, Gianfranco. Considerata una delle regine delle telenovelas, Grecia Colmenares ha raccontato di aver iniziato a recitare a scuola, a 8 anni, e che giovanissima è stata scritturata per i suoi primi ruoli.

All'apice della sua carriera, aveva conosciuto Marcelo, padre di suo figlio Gianfranco, suo vicino di casa all'epoca:

"Ero in un giardino e lui era nella casa vicina. Io ero vestita come una delle protagoniste delle mie soap, stavo girando in quel periodo la parte di una cameriera ed ero in attesa dell'ultima scena prima delle vacanze di Natale. C'era un bel sole e non ho voluto cambiare abbigliamento. Ho visto questo ragazzo bellissimo, con gli occhi blu, che giocava con dei bambini. Così ho pensato 'No, è sposato, non si guarda'. Ma lui mi ha chiamata, perché aveva il mio numero e si è presentato: 'Mi chiamo Marcelo, sono il tuo vicino. Possiamo incontrarci?'. Ma io gli ho detto che ero ripartita e che sarei tornata a gennaio e lui ha risposto: "Allora va bene, sarò ancora vivo in quei mesi". Poi ci siamo risentiti e ci siamo innamorati e sposati. Lui è l'unico amore della mia vita, sarà sempre il padre di mio figlio, è la mia famiglia"

Da Marcelo, Grecia ha avuto il suo unico figlio, Gianfranco, nato in uno dei momenti più importanti della sua carriera, quando stava per girare Milagros:

"Riuscivo a dividermi tra il set e il mio essere mamma, grazie anche al papà e ad altre persone. Però era difficile perché giravo due telenovelas alla volta, ma ero occupata solo tre ore al giorno e poi tornavo a casa da Gianfranco."

La produzione del reality ha poi condiviso un video di Gianfranco per lei, in cui il figlio esprimeva il suo amore per lei:

"Sono felice che stai facendo ciò che ami, ti stai facendo degli amici nuovi, come Beatrice e Vittorio, e i tuoi fan hanno l'opportunità di vederti e sono orgoglioso di te, non permettere a nessuno di remarti contro. I tuoi amici e la tua famiglia ti amano, continua a essere come sei."

Grecia era già completamente in lacrime di fronte a queste parole, soprattutto, perché lei e il figlio non si vedono da anni:

"Lui è la mia vita, è un uomo meraviglioso, è il dono più grande che potessi ricevere. Sono così orgogliosa di lui, è così intelligente, è la mia vita"

Tornata in salone, Grecia non si aspettava di ritrovarsi di fronte Gianfranco e i due sono stati protagonisti di un lungo e commovente abbraccio, dal quale l'attrice e gieffina non sembrava volersi liberare, tanto da chiedere al figlio un ultimo contatto, un ultimo bacio.

