Grande Fratello, Grecia Colmenares già isolata dal resto del gruppo

Gossip TV

Gli abitanti del Tugurio esprimono le proprie impressioni su Grecia Colmenares.

Grecia Colmenares non convince il resto dei concorrenti del Grande Fratello e nel tugurio, Anita Olivieri e Lorenzo Remotti confrontandosi, si sono detti convinti che la regina delle telenovelas non abbia alcun spirito di adattamento.

Grande Fratello, Grecia Colmenares accusata di essere fuori contesto

Secondo i suoi coinquilini si sentirebbe fuori contento anche per l'età.

"È fuori dal coro. Si vede subito- ha dichiarato Anita, come riportato da Blogtivvu -Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po’ professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa. Non è totalmente lei, perché deve un po’ adattarsi!"

Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l’impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti. Non hai lo spirito di adattamento lì." ha osservato Lorenzo.

Anita ha poi aggiunto:

"C’è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l’ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: “Ah ma siete tutti giovani”. La guardavo e dicevo: “Capisco perché ti senti un po’ a disagio”. Poi, sono frasi dette per chiacchierare, magari poi arrivi là e diventa la tua migliore amica."

A distanza di appena tre giorni dall'inizio della loro permanenza forzata, i concorrenti iniziano già le prime alleanze con le prime impressioni che creano inevitabilmente gruppi e isolamenti. Domani, venerdì 15 settembre 2023, ci aspetta la seconda puntata del Grande Fratello che anche quest'anno andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.