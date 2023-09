Grande Fratello, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi protagonisti della soap del reality Tugurio Amaro!

Gossip TV

Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi sono diventati protagonisti della Soap del GF, Tugurio Amaro. Vediamo insieme cosa è successo!

Era inevitabile che con la presenza della regina delle telenovelas nel Grande Fratello si finisse col dare il vita a una soap nel reality: ed è quello che è successo in un episodio speciale di Tugurio Amaro, la soap del GF con protagonisti Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, insieme a tutti i gieffini che vivono nel tugurio.

GF, dal reality a Tugurio Amaro: Grecia Colmenares e i tuguriati protagonisti di una soap inaspettata

Tugurio Amaro si apre con un appassionato e fintissimo bacio tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, una coppia protagonista di una torbida storia di segreti e amanti: Grecia è infatti innamorata di Victor (Vittorio Menozzi), fidanzato della figlia Annina (Anita Olivieri), ma anche Giuseppe Sbucciamelas nasconde la sua relazione con la bella Rosy Chin, amante insofferente e desiderosa di vivere la sua storia d'amore alla luce del sole.

A firmare la regia della Soap un autentico maestro del cinema: Ciro Petrone, che interviene, quasi come un deus ex machina, a sbloccare la situazione quando Samira Lui e Arnold si presentano per reclamare ciò che spetta loro di diritto, in quanto Arnold è figlio di Victor!

Insomma, una Soap in piena regola è nata all'interno del Tugurio, dove vivono 10 dei concorrenti, dopo la decisione del Grande Fratello di spaccare in due la casa, per movimentare le alleanze tra i gieffini. Il reality condottoo da Alfonso Signorini tornerà in onda questa sera, su Canale5, con una nuova puntata ricca di emozioni.

Questa sera scopriremo anche chi, tra Beatrice, Arnold, Grecia, Giselda e Vittorio, dovrà lasciare la casa e chissà che non vedremo qualche episodio della Soap Tugurio Amaro. I fan sui social, intanto, hanno potuto osservare diversi sneak peak e le loro reazioni sono state più che entusiaste, soprattutto, per le performance di Giuseppe e Grecia, impegnati in un appassionato bacio.

