Grande Fratello: "Gli atteggiamenti di Massimiliano Varrese non possono più essere tollerati"

"È possibile che le bestemmie siano più scorrette di una frase violenta nei confronti di una donna?" l'attacco di Vanity Fair sui comportamenti di Massimiliano Varrese al Grande Fratello.

Massimiliano Varrese nel corso della sua partecipazione nell'attuale edizione del Grande Fratello, si è reso spesso protagonista in negativo di epiteti gravi e volgari nei confronti di Beatrice Luzzi ma l'attore romano non ha mai subito provvedimenti o rimproveri.

Grande Fratello, "Nel caso di Massimiliano Varrese il limite sembra superato da un bel pezzo"

Il popolo internauta lo chiede a gran voce da mesi e oggi, sulla questione è intervenuta anche la testata di Vanity Fair facendo presente in lungo articolo, che gli atteggiamenti di Varrese non posso essere più tollerati. Al Grande Fratello si chiede dunque una presa di posizione come spesso in passato è già accaduto nei confronti di alcuni concorrenti.

Ecco l'articolo firmato da Mario Manca pubblicato in un post sul profilo ufficiale della popolare rivista.

"Capita spesso che il Grande Fratello porti chi vi partecipa a dimenticare di essere ripreso dalle telecamere permettendosi di dire qualsiasi cosa ma, nel caso di Massimiliano Varrese, quel limite sembra superato da un bel pezzo. Capiamo che in un reality sia facile lasciarsi andare a frasi dettate dalle emozioni del momento, così come capiamo che il Grande Fratello abbia bisogno di personaggi controversi per poter alimentare il racconto dei buoni e dei cattivi che è indispensabile per la buona riuscita del programma, ma quello che proprio non riusciamo a capire è cosa spinga Massimiliano Varrese a pronunciare frasi così offensive e dispotiche nei confronti di una donna "[...] certe parole hanno un peso, specie se pronunciate contro una donna forte ma progressivamente isolata dal gruppo come Beatrice Luzzi."

"Massimiliano Varrese, e questo lo abbiamo scritto già un po' di tempo fa - si legge ancora, al Grande Fratello sta esagerando perché sembra non avere il senso della misura. Vanno bene, per carità, le antipatie personali che, tra l'altro, sono la linfa vitale dei reality show, ma da qui a confezionare frasi come «Beatrice ha il male in corpo» e «Chiamiamo l'esorcista» ce ne passa. «Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…». Sorvolando sul fatto che il contenuto di queste parole sembra assolutamente eccessivo, visto e considerando che Beatrice Luzzi non ha ucciso nessuno e non è certo una mantide religiosa, il dubbio è solo uno: perché il Grande Fratello non si è mai dissociato da parole così cariche di odio e di rabbia?"[....]

"[....] Le cadute, però, ci sono da tempo e, a questo punto - conclude la rivista - l'unica cosa sensata sarebbe provare a correre ai ripari chiamando Varrese e dicendogli che forse sarebbe il caso di cambiare tono, visto che è fa quasi sorridere il pensiero che una bestemmia valga l'espulsione dal Grande Fratello e frasi del genere incontrino l'omertà"

