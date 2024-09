Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si rifiuta di sfilare sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia 81: ecco perché

Gossip TV

L'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, ha svelato la sua decisione di non partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia: "Ma io chi sono per andare in mezzo a tutti gli attori?!".

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 16 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffino Giuseppe Garibaldi è finito al centro del gossip per la sua decisione di non sfilare sul famoso Red Carpet della Moatra del Cinema di Venezia.

La verità di Giuseppe Garibaldi su Venezia81

Sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia stanno sfilando decine di celebrità, tra attori italiani e di fama internazionale, ma anche tanti personaggi provenienti dai reality show. Come riportato da Biccy, l’invito è arrivato anche a un ex amato e apprezzato protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Stiamo parlando del simpatico Giuseppe Garibaldi che, a grande sorpresa di tutti, alla fine ha deciso di rifiutare. Viste le grandissime star nazionali e internazionali che hanno sfilato sul famoso tappeto rosso, l'ex volto del reality show di Canale 5 ha spiegato ai suoi fan sui social che si sarebbe sentito fuori luogo ad andare alla Mostra del Cinema di Venezia:

Leggi anche Manuel Bortuzzo conquista la medaglia di bronzo alle Paraolimpiadi

Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto. Ora vi mando un bacio a tutti

Il cast del Gf

La nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5, si preannuncia ricca di novità e sorprese. Ma chi saranno i personaggi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Tra i nomi trapelati figurano alcuni personaggi noti come Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi e Pamela Petrarolo. Tra gli altri possibili partecipanti ci sarebbero anche Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Eleonora Cecere, Javier Martinez e Lino Giuliano. Non solo. Nel cast ci saranno anche Michael Castorino come Nip, giovane organizzatore di feste e animazioni per bambini, e il modello e attore Lorenzo Spolverato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.