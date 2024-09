Manuel Bortuzzo conquista la medaglia di bronzo alle Paraolimpiadi: i tanti messaggi degli ex gieffini

Gossip TV

Nella giornata di ieri, il nuotatore triestino (ex concorrente del Grande Fratello Vip 6) Manuel Bortuzzo, ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri Rana durante i Giochi Paraolimpici di Parigi 2024.

Manuel Bortuzzo e il terzo posto a i Giochi Paraolimpici di Parigi 2024

Uno grandissimo traguardo per il quale il 25enne originario di Trieste si era preparato da tempo, sognando una medaglia. Manuel, intervistato subito dopo la gara, è apparso davvero raggiante:

"Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua Emozioni indescrivibili, ci speravo. Sono arrivato quarto agli europei, quinto ai mondiali, perciò terzo qui non me l’aspettavo proprio, perché non avevo mai vinto niente. Eppure record italiano, podio, tutto bellissimo. Questa medaglia significa tutto, per me ha lo stesso valore dell’oro. L’ultima vasca ero piantato ma ho pensato a tutte le volte in cui ho fatto fatica per arrivare fino a qui e godermi questo momento.

Bortuzzo ha condiviso anche una foto con la medaglia di bronzo, accompagnato dalla didascali "I dit it" (ce l'ho fatta!). Sono stati tanti a congratularsi con Manuel tra cui tanti suoi compagni d'avventura nel reality show. In primis, ovviamente, l'amico e atleta Aldo Montano con il quale ha stretto una grande amicizia durante e dopo il Grande Fratello. "Eeeee andiamo quello che ci voleva siamo tutti contenti per te … goditela è tutta tua !!!!" ha scritto l'ex schermitore. E ancora "Manuuuuuu!!!! Eravamo tutti in vasca con te!!!!" da parte di Manila Nazzaro, "Quanto te la sei meritata" scritto da Gianmaria Antinolfi e ancora Alex Belli, Alessandro Basciano, Federica Calemme. Ma anche tanti altri vip e amici tra cui Adriana Volpe, Raul Bova. Alberto Matano e il nuotatore Filippo Magnini. Assenti le sorelle Selassié e Lulù con la quale Manuel ha avuto una lunga e pare tormentata storia d'amore nata nella Casa e poi, con alti e bassi, anche dopo la fine dal reality show.