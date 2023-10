Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi shock spiazza tutti: "Sono innamorato di Samira"

Gossip TV

La spiazzante confessione di Giuseppe Garibaldi: il bidello calabrese ha ammesso con Anita di non essere riuscito a essere del tutto sincero nei confronti di Samira.

L'uscita di scena di Samira Lui ha destabilizzato non poco Giuseppe Garibaldi che ha fatto una confessione spiazzante ad Anita Olivieri.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "Non potevo dire che ero innamorato di Samira"

Il bidello calabrese ha infatti ammesso di essersi innamorato di Samira ma non di aver avuto il coraggio di dirglielo per paura di perderla.

Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose, per mantenere una sua figura…

Anita lo ha rassicurato e tranquillizzato anche perché ha affermato che Samira lo aveva già capito.. Tutta la situazione ha naturalmente sorpreso Beatrice che si è trovata davanti ad una situazione certamente non piacevole ed inaspettata. Oggi si è detto più che mai convinta che tutti i dubbi che aveva nei confronti di Garibaldi erano giusti.

Ci rendiamo conto che con queste parole sta confermando che beatrice l'ha solo usata per il suo tornaconto, sto rattuso! Mi piacerebbe però che sapesse quando ne ridevano dietro e lo chiamavano stalker!#gf #grandefratello pic.twitter.com/r8hREtOyxe — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 20, 2023

"Se tu giustamente ieri hai mostrato amore puro… - ha dichiarato Beatrice - questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te, capito? Sono giustificati i miei dubbi. È giustificato che avessi dei dubbi Giuseppe, e questo conferma tutto. Non è tanto digeribile perché adesso tu confermi che la persona più importante era lei. Se per te la persona più importante della Casa è Samira come pretendi che io possa vivere, avere un rapporto con te? Scusami Giuseppe. Ma guardami. Ma cioè. No guarda, è una cosa allucinante. Il discorso è uno: il sentimento che hai avuto per Samira era decisamente più ampio di quello che avevi potuto avere per me. La verità è difficile da accettare. probabilmente io non avrei mai dovuto pensare… Io ho detto che mi piacevi. Giuseppe non dovevi iniziare una storia con me, onestamente."

"Tu hai i tuoi figli a cui rendere conto, giusto? Io ho i miei genitori… Ti avevo anche detto che abitiamo in un paesino, non è facile questa situazione. Secondo te facevo una cosa così tanto per? Quando uno parla con la verità, a te non sta bene. Mi posso sfogare una volta dopo cinquanta giorni?" ha replicato Giuseppe.

Beatrice gli ha chiesto di fare chiarezza e il 30enne calabrese, nonostante tutte le incertezze, ha replicato di avere le idee molto chiare ma successivamente ha riportato il discorso di Alex Shawzer secondo il quale la Luzzi avrebbe ammesso un interesse per un uomo già legato sentimentalmente ad un'altra persona, ovvero la versione che il corridore ha dato ieri durante le nomination. L'attrice ha chiesto quindi a Giuseppe se credesse alle parole di Alex e dopo aver avuto la certezza di questo ha chiuso ogni dialogo con lui.

