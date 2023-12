Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi scoppia in lacrime: ''Hanno detto una cosa…''

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi ha un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello e si lascia consolare da Monia La Ferrara. Cosa è successo?

Nella casa del Grande Fratello è tempo di riflessioni per Giuseppe Garibaldi. Grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5, anche grazie al flirt con Beatrice Luzzi, il concorrente si lascia andare ad uno sfogo, scoppiando in lacrime davanti a Monia La Ferrara. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Giuseppe in lacrime: cosa è successo?

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è distinto tra i concorrenti della nuova edizione, diventando uno dei protagonisti chiavi anche grazie al flirt con Beatrice Luzzi. Tra una discussione e l’altra, i due si sono avvicinati, per poi respingersi dando vita a furiose discussioni che hanno diviso il pubblico del reality show di Canale 5. Mentre i fan scoprono che gli aerei per Greta e Mirko sono pilotati, Giuseppe ripensa al suo percorso grazie ad una frase di Sara che lo fa riflettere e si mostra molto sconsolato.

“Hanno detto una cosa, mi ha detto una cosa Sara e mi ha fatto piacere… Poi penso ad Anita che sabato è in nomination. Ora è il periodo della resistenza. Io ho nominato Sara faccia a faccia, perché lei tende ad isolarsi, però poi lei è venuta a parlarmi e dirmi di tenere duro perché sono la persona più vera qua dentro”, ha confessato il gieffino a Monia La Ferrara, la ex compagna di Massimiliano Varrese con la quale sta stringendo un bellissimo legame di amicizia. Mentre la modella ha provato a consolarlo, facendogli notare che il suo percorso è stato limpido e che lei si è avvicinata proprio in virtù del fatto che lo trova una persona sincera, Giuseppe si è lasciato sfuggire qualche lacrima.

“Ci sono stati due mesi difficili, io ho difficoltà a farmi capire in italiano corretto perché parlo sempre il dialetto. Ho paura di non mandare un messaggio positivo fuori, visto che abbiamo avuto sempre discussioni e litigi. Si cerca sempre la pace, a me non va mai di litigare, ma qui dentro purtroppo ho dovuto affrontarli e mi sentivo debole, ho avuto paura di non saper prendere una posizione o di non mandare un messaggio buono. Ad oggi, chi vuole vedere le cose come stanno, le vede e capisce”, ha commentato Garibaldi commosso e provato. Certamente la reclusione forzata inizia a farsi sentire, portando i concorrenti a provare nostalgia e a fare riflessioni più profonde che spesso li mettono in crisi.

