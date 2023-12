Grande Fratello, volano aerei per Mirko e Greta: ma i fan scoprono che è tutto pilotato!

Gossip TV

Al GF sono volati i primi aerei anche per Mirko e Greta, ma le tempistiche hanno insospettito i fan ed ecco che cosa hanno scoperto!

Sulla casa del Grande Fratello sono volati aerei per Mirko Brunetti e Greta Rossetti, con un dolce messaggio a loro dedicato e nel quale i fan li incoraggiavano a lasciarsi andare ai loro sentimenti. Tuttavia, altri fan del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono convinti che ci sia qualcosa sotto e che, dunque, sia tutto pilotato!

GF, gli aerei per Mirko e Greta sono pilotati? La scoperta dei fan!

La frase volata in cielo per i due concorrenti recitava diceva: "Non si comanda al cuore, meno orgoglio" e davanti a questa frase i due gieffini si sono abbracciati, con Greta che ha commentato:

"A qualcuno siamo arrivati, alle persone profonde"

Tuttavia, sui social è scoppiata una nuova polemica: secondo una fan del programma Mediaset che su TikTok ha molto seguito (e il cui nickname è fuorisede185) si tratterebbe di una manovra pilotata dagli autori della trasmissione:

"Questo aereo per Greta e Mirko è stato palesemente inviato dagli autori o da lei stessa: è tutto pilotato. Per far arrivare un aereo ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, ho le prove di quello che dico. Greta è entrata da neanche una settimana. Com'è possibile? Già li avete fatti"

La fan, inoltre, ha rivelato di aver parlato con i piloti degli aerei che si occupano di volare sulla casa del GF e di avere gli screen delle conversazioni che confermerebbero, però, soltanto che gli aerei sono stati prenotati prima, ma non che sia tutto pilotato. Quale sarà la verità?

