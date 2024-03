Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ritorna a casa: l'accoglienza calorosa di una folla tutta riunita per lui

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi ha fatto ritorno a Santa Cristina, in Calabria, ed è stato accolto da una folla festante.

La diciassettesima edizione del Grande Fratello ha chiuso i battenti nella notte tra lunedì e martedì con la vittoria di Perla Vatiero. Ora che le luci della Casa si sono spente, tutti i gieffini stanno tornando alla vita di tutti i giorni. E come Beatrice Luzzi ha disertato la festa post-finale del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini per ritornare dai suoi figli a Roma, anche Giuseppe Garibaldi non vedeva l'ora di tornare nella sua Santa Cristina, in Calabria, dove è stato accolto da una folla riunitasi per lui.

GF, Giuseppe Garibaldi torna in Calabria: ad accoglierlpo una folla festante per lui!

Il collaboratore scolastico calabrese ha sempre sentito una forte nostalgia per la sua terra natìa e non ha mai nascosto di voler tornare a Santa Cristina il prima possibile. Giuseppe ha un po' diviso il pubblico, tra chi lo percepiva come una persona onesta e vera e chi, invece, non ha mai perdonato al gieffino di essersi fatto manipolare e di aver detto diverse cattiverie a Beatrice Luzzi, con cui aveva intrecciato una storia nella Casa. Le tensioni a cui è stato sottoposto l'hanno portato a dover lasciare due volte la casa in seguito a un malore e solo dopo questi episodi qualcosa nell'atteggiamento del gieffino è cambiato.

Molti dei fan del reality, infatti, hanno notato che dopo il malore, Giuseppe ha iniziato a valutare in maniera diversa i suoi rapporti nella Casa, prendendo le distanze da Anita Olivieri e da altri concorrenti, per riavvicinarsi a Beatrice, con cui ci sono stati diversi momenti molto romantici e una confessione con tanto di scuse nel tugurio. Tuttavia, i fan di Luzzi hanno ritenuto che si trattasse di una strategia del bidello per poter restare fino alla fine nella Casa.

E, la stessa Beatrice gli ha fatto notare che non poteva sparire per 5 mesi e poi ripresentarsi e dichiarare il suo interesse per lei improvvisamente. Giuseppe era poi uscito a sorpresa durante la Semifinale e una volta fuori dal programma aveva ammesso di nuovo di non aver saputo difendere davvero il suo sentimento per Beatrice e che il suo comportamento gli era costato la finale del GF.

A Verissimo aveva dichiarato che si sentiva dispiaciuto, ma che avrebbe provato a riconquistare l'attrice, se lei gliene avesse dato la possibilità. Nel frattempo, dopo la finale del programma, su di loro era esploso il Linate-Gate, poi smentito dall'attrice stessa, che però ha svelato che sia lei sia Garibaldi erano insieme sullo stesso treno. Giuseppe è tornato nelle scorse ore nella sua Santa Cristina ed è stato accolto da una folla festante, tutta riunita per lui. Tanti i fan che si sono presentati con striscioni in cui lo raffiguravano come l'omonimo eroe dei due mondi e che hanno manifestato la loro vicinanza al concittadino, definito da loro: "Il vincitore morale del Grande Fratello".

