Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi rifiuta di unirsi ai festeggiamenti per i 6 mesi nella Casa! [VIDEO]

Mentre gli altri inquilini festeggiano i 6 mesi nella Casa, Giuseppe Garibaldi preferisce isolarsi.

Questa sera, su Canale5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello e, in occasione del raggiungimento dei 6 mesi nella Casa di Cinecittà, i veterani del reality di Alfonso Signorini si sono dati ai balli e ai canti, con tanto di tuffo in piscina tutti insieme. Tutti, meno Giuseppe Garibaldi, che ha preferito restare in disparte.

GF, Giuseppe Garibaldi si isola dai festeggiamenti dei veterani per i 6 mesi nella Casa [VIDEO]

Mentre i ragazzi sono tutti impegnati a festeggiare i 6 mesi nella casa del GF, Giuseppe Garibaldi, che si è riavvicinato a Beatrice Luzzi, ha preferito isolarsi, dedicandosi a una sessione di allenamento. Raggiunto da Sergio D'Ottavi, il bidello calabrese ha ammesso di non essere in vena di festeggiamenti e di non vedere il motivo di tutto questa fanfara:

"Ci siamo già detti tutto, tutte le parole possibili, non mi va proprio. La vedo come una forzatura, poi ci siamo detti tutto. In sei mesi ci siamo detti sempre grazie, sempre cosa pensiamo l'uno dell'altro."

Della stessa opinione non è parso Massimiliano Varrese: il guru ha raggiunto Garibaldi dopo il tuffo in piscina e gli ha manifestato il suo disappunto per la sua scelta:

"Questa era una cosa da fare noi 7 insieme, poi sei libero di fare ciò che vuoi. Ma perché presa in giro? Forse hai delle resistenze, però noi siamo qua, fino all'ultimo, puoi unirti, ti aspettiamo"

