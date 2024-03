Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi replica sui social alle insinuazioni di Perla Vatiero su di lui!

Gossip TV

Al di fuori della Casa del GF, Giuseppe Garibaldi ha risposto sui social alle insinuazioni di Perla Vatiero su di lui! Ecco cosa ha detto!

Dopo le parole di Perla Vatiero al Grande Fratello su di lui, Giuseppe Garibaldi ha deciso di replicare sui social alle insinuazioni della gieffina, tra le finaliste del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Giuseppe Garibaldi replica alle insinuazioni di Perla Vatiero su di lui

L'uscita di Giuseppe Garibaldi dalla Casa del Grande Fratello è stata una sorpresa inaspettata sia per il pubblico sia per i concorrenti ancora in gara per la Finale. Nei giorni successivi alla sua eliminazione, il nome del bidello calabrese è stato spesso fatto dai suoi ex coinquilini, ma alcune affermazioni di Perla Vatiero hanno provocato non poche polemiche.

La gieffina, infatti, ha insinuato che Giuseppe si sarebbe riavvicinato a Beatrice per strategia e queste parole avrebbero provocato la reazione infastidita del fratello dell'ex concorrente. Nicola Garibaldi, infatti, ha replicato alle parole della gieffina, ricordandole che Giuseppe ha sempre cercato di starle vicino e che il tempo è galantuomo e farà venire a galla tutta la verità.

Ma, ora, anche Garibaldi, rispondendo a un commento di un fan ha deciso di dire la sua sulle insinuazioni della Vatiero. Sui social, infatti, Giuseppe ha dichiarato:

"La differenza tra me e loro è questa. Meglio che non parli altrimenti il GF non finirà più”

Scopri le ultime news su Grande Fratello