Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: ''Qui per mostrare chi sono''

Giuseppe Garibaldi parla del percorso al Grande Fratello e del suo Natale, ecco le confessioni del concorrente.

Il Natale è arrivato anche nella casa del Grande Fratello e, tra una discussione l’altra, sembra che tutti abbiano tanta voglia di festeggiare provando nostalgia per le persone care fuori da Cinecittà. Giuseppe Garibaldi ha fatto una piccola riflessione sul suo percorso, per poi rivelare con chi vorrebbe passare queste festività.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi fa una confessione

Grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello, grazie al suo flirt finito male con Beatrice Luzzi ma anche a diverse discussioni che lo hanno visto protagonista nella casa più spiata d’Italia, Giuseppe Garibaldi si è distinto per il suo percorso decisamente emozionante e imprevedibile. Recentemente il geffino è stato pericolosamente vicino a Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese con la quale ha stretto una sintonia unica sin dai primi giorni dopo l’ingresso della modella.

Tra i due, tuttavia, non sembra esserci nulla più che una bella amicizia, dal momento che Monia è anche sorvegliata da vicino da Massimiliano che si è detto geloso nel saperla con altri. In occasione delle festività natalizie a tutti i gieffini è stato chiesto di raccontare qualcosa sul loro Natale in famiglia e sul percorso che stano facendo nel reality show di Canale 5.

“Ricordo il Natale 2020, il primo in cui io e la mia famiglia siamo stati tutti insieme. Quell’anno, infatti, il nostro bar era chiuso per il Covid e, per la prima volta, non eravamo a disposizione degli altri ma solo di noi stessi. Come regalo vorrei un messaggio dalle mie nipotine. Al Gf sono venuto per mostrare chi sono. Ho avuto occasioni di confronto, ho capito le mie lacune, ho allargato la mia conoscenza. Il Natale fuori lo passerei con Anita, Samira, Paolo, Letizia e Max”.

Queste le parole di Giuseppe ai microfoni di Chi. Parole che, se da una parte confermano l’intenzione del concorrente di spiccare tra i suoi colleghi e conquistare il pubblico, dall’altra non lasciano spazio ad una futura relazione con Beatrice, dato che Garibaldi non ha parlato di lei come persona da continuare a frequentare lontano dalla casa del GF.

