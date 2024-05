Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "Non mi sono costruito nessun personaggio, tempo al tempo"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, torna sui social e si lascia andare a una confessione, che a molti è sembrata una velata frecciata ai suoi ex compagni di avventura.

I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello continuano a stare al centro del gossip. Tra questi anche Giuseppe Garibaldi che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a delle riflessioni sui social che, a molti, sono sembrate delle chiare frecciatine nei confronti dei suoi ex compagni di avventura.

La frecciatina di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Rispetto agli altri protagonisti del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il giovane calabrese ha deciso di fare poche ospitate ed evitare di alimentare le polemiche riguardanti il rapporto con Beatrice Luzzi e la sua amicizia, ormai finita, con Anita Olivieri.

Nelle ultime ore, però, Giuseppe è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? L'ex amato e simpatico concorrente del Gf si è lasciato andare a una riflessione sui social che non è passata inosservata ai numerosi fan del programma, che hanno letto nelle sue parole una velata frecciata nei confronti degli altri protagonisti del reality show:

So che il Gf è finito da due mesi, ma ricondivido con voi una delle MIE serate indimenticabili di quell'avventura. In quel momento non ho accettato la sconfitta non conoscendo la vittoria esterna mi stava aspettando. Un lungo viaggio introspettivo, di crescita, di maturità, di personalità. Il bene vince sempre e io nel mio piccolo ho vinto...

Garibaldi ha concluso parlando di coerenza, onesta, umiltà e sottolineando di non essersi mai costruito un personaggio per emergere e andare avanti nel suo percorso al Gf come hanno fatto altri:

Ho vinto partecipando onestamente, sbagliando e chiedendo scusa. Non mi sono costruito nessun tipo di personaggio, uno dei pochi a essere VERO, umile e genuino. Tempo al tempo.

