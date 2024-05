Grande Fratello, la dedica speciale di Letizia Petris a Perla Vatiero: "Sei pura e starti lontano mi fa male"

Gossip TV

Prosegue alla grande il rapporto di amicizia nato nella Casa del Grande Fratello tra l'ex gieffina Letizia Petris e la vincitrice Perla Vatiero.

L'ultima edizione del Grande Fratello è finita da ormai diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, la vincitrice Perla Vatiero che, nelle ultime ore, ha ricevuto una dolcissima dedica sui social da parte della sua amica ed ex compagna di avventura Letizia Petris.

La dedica social di Letizia Petris a Perla Vatiero

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Letizia Petris e Perla Vatiero prosegue al meglio anche lontano dalle telecamere. Da quando sono uscite dalla Casa di Cinecittà, infatti, le due ex concorrenti dell'ultima edizione non perdono occasione di condividere molti momenti insieme e dedicarsi parole d'affetto e stima sui social. Proprio come ha fatto nelle ultime ore la fidanzata di Paolo Masella nei confronti della vincitrice del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Fiera della donna che sei diventata. Forte, matura e Amica. Sei una ragazza da conoscere, dico da conoscere perché ogni giorno mi fai scoprire parti della tua vita nuove, del tuo carattere, della tua anima. Sei pura e starti lontano mi fa male, sei una grande amica e come ti dico sempre "mi piacerebbe essere anche solo la metà di te". Continua a volare in alto e a credere sempre, perchè tu puoi tutto.

Leggi anche Anita Olivieri lascia i social dopo il Gf: ecco perché

Ci tengo a scrivere questo perché Mirko ha detto delle parole sante [...] Dietro quel telefono ci sono vite vere, due ragazzi come loro, come me e Paolo, che vi leggono. Usiamoli per diffondere bene, il bene porta bene. E voi, Mirko e Perla, portate bene.

Festa trionfare per Perla Vatiero ad Angri

Per la gioia di tutti i loro fan, Letizia e Perla si sono riviste proprio in questi giorni ad Angri. Il paese natale della vincitrice del Gf ha deciso di organizzare una festa trionfale in suo onore e invitare alcuni amati protagonisti dell'ultima edizione del popolare reality show di Canale 5. Insieme a Perla, infatti, era presente il fidanzato Mirko Brunetti e alcuni ex gieffini: da Letizia e Paolo Masella ad Angelica Baraldi e Vittorio Menozi fino a Marco Maddaloni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.