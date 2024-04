Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi esce allo scoperto: "Io e Beatrice Luzzi ci stiamo sentendo, stiamo cercando di capire.."

Gossip TV

Il bidello calabrese Giuseppe Garibaldi ha risposto ad alcune domande sui social tornando a parlare anche di Beatrice Luzzi, l'attrice romana finalista del Grande Fratello e con cui nel reality era nato un flirt. Su Instagram, l'ex gieffino ha ammesso di sentire molto la mancanza della Casa e tutti i rapporti che ha creato con i suoi ex coinquilini.

"Della Casa mi manca tutto. Sia la struttura in sé, mi manca fare tutte le pulizie possibili e inimmaginabili, sia gli affetti, le persone, tutti gli inquilini. In sei mesi ti affezioni con tutti." ha dichiarato Giuseppe che nei giorni scorsi si è rivisto con Massimiliano Varrese.

L'ex gieffino ha parlato poi delle polemiche che si sono create nei giorni scorsi, quando, rispondendo sempre ad alcuni utenti sul web, aveva affermato di non sentire Anita Olivieri mentre quest'ultima ha affermato l'esatto opposto. In molti hanno pensato che lo negasse di proposito per non indispettire i fan di Beatrice Luzzi, sempre molto agguerriti contro la giovane romana.

"L’altro giorno sono stato frainteso, perché ho detto che non ho sentito nessuno, neanche lei, perché ero in un momento in cui ero pieno di impegni e non ho chiamato nessuno. Io da tutte quelle dicerie che ci sono sui social mi dissocio e credo che avremo comunque modo di parlare."

Giuseppe ha parlato di Perla Vatiero, la vincitrice della recente edizione del reality show targato Mediaset:

"Con Perla ci siamo sentiti e ci sentiremo altre volte sicuramente. Comunque so che è un periodo in cui è piena di impegni. Siamo tutti pieni di impegni. Quindi anche se non ci sentiamo non vuole dire che l’amicizia scompaia e non rimanga."

Garibaldi ha poi rivelato, a sorpresa, che si sta sentendo con Beatrice Luzzi:

"Sì ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno. Però io credo nel destino. Il destino fa la sua parte. Purtroppo è così."

