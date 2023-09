Grande Fratello, Giselda Torresan svela il mistero dei suoi 140mila followers

Gossip TV

Giselda Torresan, concorrente nip del GF, ha svelato come mai ha un account da oltre 140mila followers. Ecco cosa ha detto!

Tra le concorrenti nip del nuovo Grande Fratello, Giselda Torresan è certamente una di quelle che ha destato l'attenzione del pubblico per alcune polemiche sul suo conto iniziate già prima dell'ingresso nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Giselda Torresan e il "mistero" dei 140mila followers su Instagram

Le prime perplessità erano nate quando l'account Instagram di Giselda Torresan, che entrava nella Casa come concorrente non vip, presentava un numero di followers piuttosto alto: considerato che in questa nuova edizione gli influencers non erano ammessi neppure ai provini e che i nuovi nip erano tacciati per essere totalmente estranei al mondo dei social, il numero di followers (140mila) di Giselda Torresan aveva fatto storcere il naso.

Sul mistero dei suoi oltre 100mila followers su Instagram, Giselda Torresan ha deciso di rispondere, chiarendo come ha raggiunto questo numero:

"Non lo so neanche io, sono conosciuta nelle mie zone. Ho sempre portato la passione per la montagna, quindi, sono tanto seguita. Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un'informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto, c'era gente che mi scriveva da Venezia. Prima di entrare qua, sono finita anche sui telegiornali, ma in tanti non hanno apprezzato la mia partecipazione"

A questo si è aggiunto il mistero della sua bio di Instagram, modificata pochi giorni prima di entrare nella casa. Se prima si poteva leggere la dicitura outdoor influencer, ora nella bio della Torresan si legge "operaria turnista dal 2010". Anche qui, da Fanpage.it, è emerso che la gieffina si è licenziata dall'azienda di Bassano del Grappa pochi giorni prima di entrare nella Casa, sebbene poi durante il suo ingresso il conduttore Alfonso Signorini abbia mostrato i colleghi di Giselda in collegamento dall'azienda in cui lavorano e nessuno ha mai fatto accenno a questo licenziamento.

Scopri le ultime news su Grande Fratello