Grande Fratello, Giselda Torresan si espone su Beatrice Luzzi: "Stratega anche fuori dalla Casa"

Giselda Torresan è tornata a esporsi sull'esperienza al GF e ha rivelato cosa pensa di Beatrice Luzzi. Ecco cosa ha detto!

Giselda Torresan è stata tra le ultime gieffine a lasciare la casa del Grande Fratello, il reality di Canale5 targato Mediaset. L'ex concorrente del programma non ha mancato di lanciare qualche frecciatina verso i suoi ex coinquilini, in particolare, verso Beatrice Luzzi, con cui anche nella Casa erano volati stracci all'inizio della loro conoscenza.

GF, Giselda Torresan su Beatrice Luzzi: "Gioca di strategia!"

L'appassionata della montagna e l'attrice non sono andate particolarmente d'accordo le prime settimane di permanenza all'interno della Casa: durante una puntata anche Alfonso Signorini aveva fatto notare che tra loro non corresse buon sangue e che, sotto il suo aspetto mansueto, anche Torresan nascondesse una vena di cattiveria e pungente ironia. A sua volta, poi, Beatrice aveva candidamente ammesso di non sopportare più la nip, a causa del fatto che parlasse sempre e solo di montagna:

"Proprio a pelle, non la reggo più. Parla sempre di montagne. Mi ha detto delle cose assurde, dice che mi ha nominata perché non si fida di me. Poi ha preso quello che poteva e non ha dato nulla. Che se ne torni alle sue montagne"

E, in effetti, alla fine, il desiderio di Beatrice si era avverato e durante una delle ultime puntate a sorpresa Giselda Torresan era stata eliminata e costretta a lasciare il reality. A distanza di giorni dalla sua uscita dalla casa, Giselda è tornata a raccontarsi e, parlando della sua esperienza all'interno del programma ha rivelato cosa pensa proprio di Beatrice. Se per un periodo sembrava aver cambiato idea sull'attrice, ora, invece, la concorrente nip sembra decisa nella sua opinione. Così, nel corso di una diretta ha affermato, senza mezzi termini:

"Per me Beatrice gioca di strategia!"

