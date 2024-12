Grande Fratello, Giglio contro Lorenzo Spolverato: "Incoerente! Ricordati quello che fai"

Gossip TV

Caos nella Casa del Grande Fratello. Con grande sorpresa di tutti anche Giglio si è scagliato contro Lorenzo Spolverato durante un fuori onda, accusandolo di incoerenza.

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti più criticati e discussi sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il suo comportamento ambiguo non sembra convincere più neanche Giglio che, durante un fuorionda, si è scagliato contro il modello milanese.

Giglio e Lorenzo ai ferri corti

Scontro davvero inaspettato nella Casa del Grande Fratello tra Luca Giglioli e Lorenzo Spolverato. Tutto è nato quando il concorrente milanese ha deciso di schierarsi dalla parte di Maria Monsé e la figlia Perla Maria, protagoniste di un accesa discussione con le Non E’ La Rai. Oggetto della discussione? Le pulizie e le attività domestiche che la ragazza ha omesso di compiere.

"Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare" ha sbottato Lorenzo durante una pausa pubblicitaria rimproverando Le Non E’ La Rai. Un comportamento che ha provocato la dura reazione di Giglio, che si è scagliato contro l'amico: "Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla. Quando parli di coerenza ricordati di quello che fai tu".

Non contento, Giglio si è poi lasciato andare a un duro sfogo in cui non ha nascosto dubbi e perplessità sul comportamento ambiguo e incoerente assunto da Lorenzo nel reality show di Canale 5. Parlando con Javier Martinez e Luca Calvani, il fidanzato di Yulia Bruschi ha confessato:

Non ti scuso un comportamento sbagliato perché ha sempre fatto così. Non capisco perché venga sempre perdonato per gli screzi del passato. Sono contentissimo che la gente riesca a liberarli dall’armadio in questo percorso però le cose se si fanno vanno condannate e non scusate. Punto. Se faccio qualcosa di sbagliato io – che non ho nessuno scheletro nell’armadio – non mi viene perdonato? [...] In generale non l’ho visto coerente e prima sono intervenuto quando ho visto che stava dicendo cose sbagliate.

E ancora, Giglio ha continuato rivelando di essere stanco di parlare sempre dei continui tira e molla tra Lorenzo e Shaila Gatta:

Parliamo di due persone che sono tornate a stare insieme perché sono arrivati due aerei e due persone all’interno della casa li hanno obbligati a parlare…Dopo che si sono sputati addosso per dieci giorni l’inverosimile. Per poi tornare a riparlare sempre delle solite cose fondamentalmente. Come sono tornati insieme torneranno a litigare per str*nzate che li guardi e dici “che due mar*ni”.

Il Gf cambia programmazione!

Giglio e Lorenzo Spolverato riusciranno a chiarirsi? Ricordiamo che, a partire dalla prossima settimana, tornerà il doppio appuntamento con il Grande Fratello. Stando a un'indiscrezione riportata da Davide Maggio, il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà un nuovo cambio di programmazione.

Il reality condotto da Alfonso Sgnorini si appresta a raddoppiare e riavrà le due puntate settimanali in prima serata su Canale 5. Tagliato il traguardo delle venti puntate dell’edizione, nel 2025 il GF tornerà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio, poiché nel lunedì dell’Epifania su Canale 5 ci sarà la finale di Supercoppa Italiana.

Il Gf, quindi, andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio, giovedì 9 gennaio, lunedì 13 gennaio e giovedì 16 gennaio 2025. I concorrenti al televoto sono le veterane Helena Prestes e Shaila Gatta e i nuovi gieffini Bernardo Cherubini e Stefania Orlando.

