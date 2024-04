Grande Fratello, gieffino dell'ultima edizione: "Ho detto no alle proposte televisive che ho ricevuto perché..."

Gossip TV

La rivelazione inaspettata dell'ex concorrente del Grande Fratello, Alessio Falsone.

Alessio Falsone è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, l'ex concorrente si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate circa alcune proposte di lavoro ricevute dopo il reality.

Alessio Falsone spiazza sui social

Alessio Falsone continua a stare al centro del gossip sia per la sua storia d'amore con l'ex gieffina Anita Olivieri che per alcune sue confessioni inedite rilasciate ultimamente sui social. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social. l'ex discusso concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, ha rivelato:

No, non è che non mi piacerebbe ma voglio fare altro. Siccome voglio allenare, se inizio a fare televisione rischio di non poter allenare più. Quindi ho detto di no a tutte le proposte, tra l’altro anche Tale e Quale Show mi hanno proposto…Non è che mi hanno proposto, mi hanno chiesto “ti piacerebbe se ti proponessimo come concorrente?”e ho detto “no, grazie”. Non farò programmi tv, non farò reality, non farò l’attore…Poi sto parlando di oggi, no nei so dire se tra dieci anni lo farò.

E ancora:

Probabilmente, se ci sarà la possibilità – e sembra esserci – mi piacerebbe andare come opinionista in un canale sportivo. Quello mi piacerebbe. Mi piace connettermi alle persone, quindi sicuramente proverò a fare radio così, più per gioco all’inizio, anche perché bisogna capire se ne sono effettivamente in grado. Mi piacerebbe fare un podcast ma il mio obiettivo principale è capire dove andrò ad allenare. Poi da lì organizzerò tutto il resto con molta calma.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Mirko Brunetti

Falsone ha poi spiegato ai suoi follower che a breve rivedrà gli ex concorrenti della Casa del Gf:

Credo, così a naso, che il primo incontro tutti insieme lo faremo l’8 giugno al compleanno di Leti a Riccione, mentre il rendez-vous estivo sarò al Circeo. Credo che quello sarà un po’ il nostro…il grande. Io penso a due cose tutto il giorno: una è Anita Olivieri, e ci penso tutto il giorno e ci sentiamo tutto il giorno. Ridiamo tutto il giorno e se non ridiamo ci stuzzichiamo perché c’ho voglia di far l’amore con Anita, si può dire? Poi, chissà dove ca*zo andrò ad allenare l’anno prossimo…Queste sono le uniche due cose a cui penso. Di tutto il resto non me ne frega niente, proprio zero.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.