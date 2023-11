Grande Fratello, Giampiero Mughini ha scritto una lettera per i suoi ex coinquilini: "Mi mancheranno molto..."

Gossip TV

Dopo essersi ritirato dal GF, Giampiero Mughini ha scritto una lettera per i suoi ex coinquilini. Ecco cosa ha detto!

Durante la puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello, è arrivato un colpo di scena davvero sorprendente: Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il reality di Canale5 targato Mediaset. Il giornalista ha dichiarato al conduttore Alfonso Signorini di essere intenzionato a terminare il suo libro entro dicembre e, quindi, vorrebbe dedicarsi con maggior premura al suo progetto.

GF, Giampiero Mughini manda una lettera agli inquilini: "Mi mancano tutti molto..."

A qualche giorno di distanza dalla sua uscita, l'ex concorrente ha inviato, tramite Dagospia, una lettera ai suoi ex coinquilini con una dedica rivolta ad Alex Schwazer. L'ex campione olimpico, infatti, durante la puntata, ha appreso il responso negativo del Comitato per la partecipazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e non è riuscito a nascondere la sua delusione.

Nella lettera inviata da Mughini, il giornalista ha sottolineato di sentire molto la mancanza dei suoi ex coinquilini e ha così scritto:

"Mi mancano molto gli uomini e le donne con i quali per un mese e passa ho convissuto nella dannatissima 'Casa del Grande Fratello' che sorge, assieme straripante e impervia, sulla collinetta di Cinecittà. E siccome i miei compagni di avventura rimanevano a confabulare sino a tarda notte, laddove io mi attenevo alla ormai remota abitudine di chiudere la giornata entro la mezzanotte, alla mattina non mi svegliavo mai dopo le otto, quando ancora la gran parte della nostra congrega stava dormendo il sonno dei giusti"

L'unico altro gieffino mattutino come lui era Alex Schwazer che si allena con costanza dal primo giorno in cui è entrato nella Casa di Cinecittà. A lui, in particolare, Mughini ha rivolto delle parole commosse:

"Vederlo allenarsi ogni mattina era per me che amo lo sport alla pazzia uno spettacolo indimenticabile. Alto 1,87, Alex è un uomo del tutto verticale. Dalla cintola in su è magrissimo, tutt'ossa. Dalla cintola in giù le sue gambe sono come segnate da un unico e lunghissimo muscolo che è come se le rendesse bollenti di agonismo. la sua falcata è ai confini con l'opera d'arte, le gambe è come se poggiassero sul terreno e rimbalzassero e attraversassero l'aria nello stesso tempo. Una falcata dopo l'altra, a un tempo che Alex cronometrava e che era superiore di niente a quello dei suoi trionfi di 15 anni fa. Di prima della pena che gli ha inflitto la Wada. Ti abbraccio Alex"

