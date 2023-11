Grande Fratello, Giampiero Mughini: "Confesso che a volte sono stato rimproverato dal Gf, Angelica? Per me..."

Gossip TV

Giampiero Mughini ricorda la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello.

A distanza di due settimane dal suo addio, Giampiero Mughini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Non solo. Lo scrittore ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte il suo pensiero sulla giovane concorrente Angelica Baraldi.

La verità di Mughini

Giampiero Mughini è tornato a parlare della sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è lasciato andare a delle confessioni inedite riguardanti il suo percorso:

Mi sono trovato bene con un gruzzolo di ragazzi perbene che hanno adottato questo bisnonno bizzarro e lo hanno trattato con i guanti bianchi. Un ragazzo come Paolo, di professione macellaio, vale tanto oro quanto pesa. Per me era interessante stare con loro perché, in linea generale nella vita, quando ho un rapporto con una persona, al 95% ascolto e l’altro 5% racconto.

Mughini ha poi continuato rivelando di essere stato bacchettato dagli autori del Gf per alcune sue espressioni:

Se ho avuto problemi? Confesso che a volte sono stato rimproverato dal Grande Fratello per aver usato toni forti nei miei racconti di vita. La parola usata per Angelica? Quando utilizzo quel termine lo faccio con le mie migliori amiche. Per me indica una donna dominatrice della propria sfrontatezza, provocante, attraente. Ho visto che il pubblico lo ha capito, mentre lì dentro no: Angelica, alla quale lo avevo detto amichevolmente, se n’è adontata.

