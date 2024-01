Grande Fratello, Fiordaliso su Stefano Miele: "È un provocatore, è venuto qui per giocare" (VIDEO)

Gossip TV

Dopo Letizia Petris, anche Fiordaliso critica il comportamento assunto da Stefano Miele al Gf.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 23 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Stefano Miele continua a essere argomento di discussione nella Casa di Cinecittà dopo l'acceso scontro avuto con Perla Vatiero.

I dubbi di Fiordaliso su Stefano Miele

Lo scontro al Grande Fratello tra Stefano Miele e Perla Vatiero ha diviso la Casa in due. Se alcuni si sono schierati apertamente dalla parte dello stilista, altri hanno difeso l'ex di Mirko Brunetti e accusato il concorrente di aver esagerato. A dire la loro sulla questione sono arrivate Beatrice Luzzi e Fiordaliso.

Se Beatrice ha criticato Perla rivelando di non aver per niente apprezzato i suoi modi di fare, la cantante Fiordaliso ha ammesso di trovare Stefano un grande provocatore e un giocatore e di non riuscire a fidarsi di lui:

Poteva tenerselo per se e fare a meno di riportare cose che creano malumori. Io gli ho parlato chiaro a Stefano e gli ho detto che non mi piace, è un provocatore e giocatore. Ammetto di essere una persona cinica, cattiva... Ho fatto dei passi indietro con lui, non so se fidarmi o meno. Lui dice le cose, ma poi ritratta, le ribalta per pararsi il lato B. È tutto esagerato, non mi piace. Gliel'ho detto, non mi nascondo dietro a un dito...È venuto qui per giocare, ma non è mica un'offesa.

