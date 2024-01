Grande Fratello, Fiordaliso critica Beatrice Luzzi: "Pesante, vuole avere Vittorio sotto controllo" (VIDEO)

Gossip TV

Fiordaliso infastidita dal comportamento assunto da Beatrice Luzzi nei confronti di Vittorio Menozzi al Gf.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani martedì 23 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Fiordaliso si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il comportamento assunto da Beatrice Luzzi nei confronti di Vittorio Menozzi.

Il fastidio di Fiordaliso

Nella Casa del Grande Fratello è nata un'amicizia molto speciale tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti. Un'amicizia che, stando a quanto rivelato da Fiordaliso, sembrerebbe infastidire Beatrice Luzzi. Parlando con l'ex tentatrice di Temptation Island e le altre giovani concorrenti, la cantanti ha infatti riportato il disturbo provato dall'attrice per alcune dinamiche nate nella Casa:

Ho raccontato a Bea che Vitto e Greta si sono baciati per scherzo e lei mi fa: "Non ti permettere di dire queste cose che passa un messaggio sbagliato". Non si può più scherzare qui...Che pesante. Io a lei voglio molto bene, ma vuole avere Vittorio sempre sotto controllo. Vittorio non glielo puoi toccare, è come un figlio. Secondo me lei si è arrabbiata perché Vittorio non l'ha detto prima a lei (dello scherzo ndr).

Dopo aver ascoltato il punto di vista di Fiordaliso, che ha rivelato di non aver gradito la reazione di Beatrice allo scherzo del finto bacio tra Greta e Vittorio, le giovani concorrenti del Gf hanno accusato l'attrice di essere un po' esagerata nel suo rapporto con il giovane modello. Tra tutte, Perla Vatiero ha dichiarato:

Ma era per scherzare, non è vero nulla...Lui così però non vive. Si è vero lo vuole avere sotto controllo, ma dove dice lei eh perché poi su altre cose, dove dovrebbe intervenire, fa finta di niente. È inutile andare a puntualizzare su cose inutili.

